]]> ]]>
Главная Кино Новости

Иван Ургант прокомментировал слух о получении гражданства Израиля

14:17 12.06.2018

Российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал сообщения СМИ о том, что он стал гражданином Израиля.

«Спасибо всем за такое волнение и беспокойство) Я действительно уехал в Израиль...На два дня...Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь», — написал Ургант в своем Instagram и приложил снимок.

Ранее СМИ сообщили, что Ургант прошел процедуру репатриации и стал гражданином Израиля, новый паспорт ведущий якобы получил в аэропорту имени Бен-Гуриона 10 июня.

 

Друзья!Подписчики!Спасибо всем за такое волнение и беспокойство) Я действительно уехал в Израиль...На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю - моя прабабушка и моя тётя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь. Из уважения к моей семье прошу: не пугайте мою бабушку Нину Николаевну моей мифической эмиграцией! С наступающим Днём России!!!И до вечера на Первом))))

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)

Темы: Телевидение и его влияние на общество в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.06.2018, 23:05
Гость: Один

всем известный дяденька этим занимается уже около 20 лет.
12.06.2018, 20:00
Гость: так

ему нужно еще пенсию от россиян получить и орден за заслуги перед "отечеством", а потом уезжать.
12.06.2018, 19:53
Гость: Ник

Странного ничего нет: получение еврейского гражданства не противоречит закону РФ, просто Ургант ушел от прямого ответа, следовательно он получил еврейское гражданство. Как и все евреи, он обладают хорошими способностями выкрутиться из этой ситуации: сказать много, но не сказать сути.
Все комментарии (10)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.