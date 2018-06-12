Иван Ургант прокомментировал слух о получении гражданства Израиля

14:17

Российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал сообщения СМИ о том, что он стал гражданином Израиля.

«Спасибо всем за такое волнение и беспокойство) Я действительно уехал в Израиль...На два дня...Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь», — написал Ургант в своем Instagram и приложил снимок.

Ранее СМИ сообщили, что Ургант прошел процедуру репатриации и стал гражданином Израиля, новый паспорт ведущий якобы получил в аэропорту имени Бен-Гуриона 10 июня.