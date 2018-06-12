Иван Ургант прокомментировал слух о получении гражданства Израиля
Российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал сообщения СМИ о том, что он стал гражданином Израиля.
«Спасибо всем за такое волнение и беспокойство) Я действительно уехал в Израиль...На два дня...Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь», — написал Ургант в своем Instagram и приложил снимок.
Ранее СМИ сообщили, что Ургант прошел процедуру репатриации и стал гражданином Израиля, новый паспорт ведущий якобы получил в аэропорту имени Бен-Гуриона 10 июня.
Друзья!Подписчики!Спасибо всем за такое волнение и беспокойство) Я действительно уехал в Израиль...На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю - моя прабабушка и моя тётя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь. Из уважения к моей семье прошу: не пугайте мою бабушку Нину Николаевну моей мифической эмиграцией! С наступающим Днём России!!!И до вечера на Первом))))