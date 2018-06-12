В Чечне Слепакову предложили извиниться перед футболистами и Кадыровым

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Комик Семён Слепаков записал шуточную композицию, посвящённую грядущему чемпионату, в которой советует ради победы сборной назначить Рамзана Кадырова её тренером.

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Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в интервью «Говорит Москва» назвал юмор такого рода низкопробным.

«Рамзан Ахматович не раз и не два доказывал, что способен выполнять задачи, которые многим кажутся невыполнимыми, это сущая правда. С этим абсолютно согласен. Однако в этом нашумевшем ролике Семена Слепакова на самом деле куча изъянов. Во-первых, популярному актёру и автору разных прикольных скетчей и баек не мешало бы всё-таки выражаться более литературным языком. Жанр несколько не тот. Во-вторых, не так уж худо всё с нашей сборной России, чтобы так измываться над ребятами на самом старте. Причём нарочито, называя фамилии, нарочито и пошло. Мягко говоря, низкопробно всё это. Ну и в-третьих, может быть, пора уже нашим известным шоуменам прекратить почём зря эксплуатировать имя Рамзана Кадырова в разного рода пиар-акциях?».

Джамбулат Умаров добавил, что комику было бы неплохо извиниться.

«У Рамзана Ахматовича очень здоровое чувство юмора, и уверяю вас, никакого негатива с его стороны в адрес Слепакова не последует. Но от себя бы я сказал, что Семёну Слепакову было бы нелишне извиниться перед российской сборной. И перед Рамзаном Ахматовичем, кстати, тоже. Не думаю, что глава Чеченской Республики уполномочивал острослова на этот перл».

В своём скетче Семён Слепаков заявляет, что «грустный Черчесов конфетку не слепит из этих балбесов», и предлагает в качестве альтернативы стать тренером Рамзану Кадырову. По сюжету песни под руководством главы Чечни сборная России проиграла матч Арабским Эмиратам со счётом 0:2.