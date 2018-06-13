Медведев уволил пятерых заместителей министров

14:43

Председатель правительства Дмитрий Медведев своими распоряжениями освободил от должности пятерых заместителей министров.

Своих должностей лишились заместители министра сельского хозяйства Евгений Громыко и Евгения Непоклонова, статс-секретарь – замминистра культуры Александр Журавский, замминистра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев и Александр Осипов. Все они подали в отставку по собственному желанию, сообщает «Право.ру».

В новом правительстве Медведева Александра Ткачева на посту министра сельского хозяйства сменил Дмитрий Патрушев. А министром по развитию Дальнего Востока вместо Александра Галушко стал Александр Козлов. Должность министра культуры осталась за Владимиром Мединским.

Еще одним документом Медведев изменил штатную численность заместителей министра экономического развития – с 13 до 12 человек, и увеличил число замминистра промышленности и торговли – с 9 до 10.