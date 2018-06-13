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Медведев уволил пятерых заместителей министров

14:43 13.06.2018
Дмитрий Медведев © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Медведев © KM.RU, Алексей Белкин
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Председатель правительства Дмитрий Медведев своими распоряжениями освободил от должности пятерых заместителей министров.

Своих должностей лишились заместители министра сельского хозяйства Евгений Громыко и Евгения Непоклонова, статс-секретарь – замминистра культуры Александр Журавский, замминистра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев и Александр Осипов. Все они подали в отставку по собственному желанию, сообщает «Право.ру».

В новом правительстве Медведева Александра Ткачева на посту министра сельского хозяйства сменил Дмитрий Патрушев. А министром по развитию Дальнего Востока вместо Александра Галушко стал Александр Козлов. Должность министра культуры осталась за Владимиром Мединским.

Еще одним документом Медведев изменил штатную численность заместителей министра экономического развития – с 13 до 12 человек, и увеличил число замминистра промышленности и торговли – с 9 до 10. 

Темы: Правительство Москвы, Дмитрий Медведев
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13.06.2018, 22:49
Гость: о

Дми́трий Никола́евич Па́трушев (род. 13 октября 1977, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка» (2010—2018), акционер Газпрома.
13.06.2018, 20:32
Гость: Ева

Этот враг России все еще возглавляет правительство России? Парадокс!
13.06.2018, 16:31
Гость: ярый свет

Одна конспирология. Подбор кадров идет не по профессиональному признаку как они говорят, а принадлежности к псевдо-либеральной касте троцкистов и компрадоров. Предпочтение отдается выпускникам ВШЭ где заправляет троцкист Ясин.
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