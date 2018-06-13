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Студенты МГУ обвинили руководство вуза в связях со спецслужбами и полицией

15:43 13.06.2018
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
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«Инициативная группа МГУ» заявила о существовании в университете «репрессивной системы» и «опасном сращении» администрации МГУ с университетским отделением полиции и прикомандированными сотрудниками спецслужб.

В заявлении «Инициативной группы МГУ» говорится, во время борьбы студентов против фан-зоны на Воробьевых горах «административная верхушка не брезговала самыми грязными методами», среди которых были «заказные публикации, взломы аккаунтов активистов, анонимные угрозы, слежка, давление на родственников».

Преследование студента филфака Дмитрия Петелина за надпись «Нет фан-зоне», задержание его и его однокурсников — «также являются результатом работы этой репрессивной системы», считают активисты.

Кроме того, по мнению «Инициативной группы», ОВД МГУ «очень тесно» связано с администрацией университета и действует в том числе по указаниям из ректората, а работающие в МГУ сотрудники спецслужб занимаются «вербовкой стукачей и провокаторов из числа студентов и сотрудников».

12 июня «Новая газета» описала несколько случаев давления на протестовавших против фан-зоны. В частности, преподаватель Михаил Лобанов рассказал о беседе с предполагаемым прикомандированным сотрудником спецслужб, который стал показывать ему фотографии с ним: «Смотрите, вот вы заходите в корпус „Б“, а вот вы прошли еще пять метров, а вот вы заворачиваете за угол, а вот вы рукой вешаете какое-то объявление на стенд».

Студент Артем Егоров сообщил о примерах слежки: по его словам, в общежитии охранник звонил кому-то по телефону, докладывая о его передвижениях. Другие учащиеся рассказали о давлении на родителей и попытках вербовки.

«Мы убеждены, что вся эта ситуация ненормальна и сильно мешает развитию МГУ. Необходимы коллективные действия со стороны студентов, сотрудников и выпускников, чтобы прекратить разложение университета. Наши главные инструменты в этом — гласность и активная поддержка однокурсников и коллег», — сказано в заявлении.

На Воробьевых горах возле МГУ во время ЧМ-2018 организовали фан-зону, где десятки тысяч человек смогут смотреть матчи. В университете возникло движение против фан-зоны — в частности, студенты и сотрудники указывали, что шум будет мешать учебе и занятиям наукой.

Темы: Московский государственный университет (МГУ), Высшее образование в России, Студенческая жизнь
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Комментарии читателей
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13.06.2018, 21:15
Гость: ал

Гнать инициативную группу куда подальше. Всю эту гниль под видом студенчества надо выковыривать и очищать ВУЗы, чтобы не мешали учиться, а спецслужбы как раз и должны разобраться с этой шелупонью.
13.06.2018, 20:47
Гость: kot

вы "сучье" племя. Которое в Одессе инакомыслящих и антифашистов жгли. Теперь вас всех надо выжечь.
13.06.2018, 20:42
Гость: Скучножить

Договорились бы как врать складно. «Помощник ректора показал цветное фото: «Смотрите, вот вы заходите в корпус «Б» (открывает другую фотографию), а вот вы заворачиваете за угол, а вот вы вешаете объявление на стенд».(НГ)
А у вас то помощник ректора, то предполагаемый (???) прикомандированный сотрудник спецслужб.
Вообще, что такое предполагаемый сотрудник? Очередное хайли лайкли...
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