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Путин назначил новую президентскую администрацию

17:55 13.06.2018
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин сохранил пост главы своей администрации за Антоном Вайно. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Одновременно с этим появились указы, в соответствии с которыми первыми заместителями главы администрации президента переназначены Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Еще одним указом Путина заместителем главы президентской администрации переназначен Магомедсалам Магомедов. Дмитрий Песков сохранил за собой посты замглавы президентской администрации и пресс-секретаря главы государства, а Владимир Островенко — пост заместителя Вайно.

На посты помощников президента переназначены Андрей Белоусов, Владислав Сурков, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко и Игорь Левитин. Новым помощником главы государства стал бывший замруководителя Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев, передает РБК.

Еще одним помощником президента и начальником контрольного управления президента назначен замглавы ФСБ Дмитрий Шальков.

Начальником государственно-правового управления президента осталась Лариса Брычёва, начальником референтуры президента — Дмитрий Калимулин, руководителем протокола — Владислав Китаев. Утратили посты помощников Владимир Кожин, Николай Цуканов, Евгений Школов и Игорь Щеголев.

Советниками президента вновь стали Сергей Глазьев, Антон Кобяков, Александра Левицкая, Владимир Толстой, Михаил Федотов и Вениамин Яковлев.

Лишились постов советников Александр Бедрицкий, Сергей Григоров и Герман Клименко.

Темы: Внутренняя политика в России, Президент России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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13.06.2018, 20:11
Гость: Налогоплательщики вправе знать!

Ближайших чинуш при Вожде через край
И каждому "денежку" вынь да подай
(Хоть оной в стране, по премьеру, не водится!)...
В какую же сумму "прокорм" их обходится?
13.06.2018, 18:22
Гость: D.D.

...хосспидя, кто там седни на дежурстве по заглавиям-анонсам, - с независимого похмела штоли? иле такой альтернатинодаренный??..
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