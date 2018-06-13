Путин назначил новую президентскую администрацию

17:55

Президент России Владимир Путин сохранил пост главы своей администрации за Антоном Вайно. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Одновременно с этим появились указы, в соответствии с которыми первыми заместителями главы администрации президента переназначены Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Еще одним указом Путина заместителем главы президентской администрации переназначен Магомедсалам Магомедов. Дмитрий Песков сохранил за собой посты замглавы президентской администрации и пресс-секретаря главы государства, а Владимир Островенко — пост заместителя Вайно.

На посты помощников президента переназначены Андрей Белоусов, Владислав Сурков, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко и Игорь Левитин. Новым помощником главы государства стал бывший замруководителя Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев, передает РБК.

Еще одним помощником президента и начальником контрольного управления президента назначен замглавы ФСБ Дмитрий Шальков.

Начальником государственно-правового управления президента осталась Лариса Брычёва, начальником референтуры президента — Дмитрий Калимулин, руководителем протокола — Владислав Китаев. Утратили посты помощников Владимир Кожин, Николай Цуканов, Евгений Школов и Игорь Щеголев.

Советниками президента вновь стали Сергей Глазьев, Антон Кобяков, Александра Левицкая, Владимир Толстой, Михаил Федотов и Вениамин Яковлев.

Лишились постов советников Александр Бедрицкий, Сергей Григоров и Герман Клименко.