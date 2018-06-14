Кудрин назвал пенсионную реформу выгодным для россиян решением

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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что повышение пенсионного возраста с 2019 года – выгодное для граждан решение, которое позволит повысить размер пенсий. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В январе 2017 года Кудрин советовал начать повышение пенсионного возраста именно с 2019 года. По его словам, накопить существенный экономический ресурс после изменения сроков выхода на пенсию страна сможет через полтора десятка лет.

«При переходе на новый пенсионный возраст за первый год только небольшая группа работающих продолжат свою работу и не выйдут на пенсию, а задержатся на полгода. Затем появится новая группа, и так процесс растянется на 10-16 лет», — пояснил Кудрин

Далее, как пояснил глава Счетной палаты, эффект будет накапливаться — сумма, остающаяся на пенсионеров, каждый год станет расти.

Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 14 июня 2018 г.

14 июня премьер‐министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что пенсионный возраст постепенно хотят увеличить до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Старт реформы намечен на 2019 год.