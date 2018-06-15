Милонов предложил ввести штрафы за оскорбления сборной России по футболу

19:59

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который внесут на рассмотрение в парламент. Автор законопроекта - депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Издеваться и критиковать – это разные вещи, - рассказал газете "Комсомольская правда" Милонов. - Вот Семен Слепаков спел песню, прошелся по грани. Но он в итоге пожелал нашей сборной хорошего – тренера Рамзана Кадырова. Это же только им на благо пойдет. Наши футболисты еще не успели выйти на поле, а их уже облили грязью. И каждый футболист не должен в частном порядке бегать в полицию, писать заявления. Они представляют наше государство. То есть гаденыши, выливающие на нашу сборную помои, оскорбляют всю страну.

Депутаты предлагают ввести штраф в размере 10 тысяч рублей, "чтобы не осталось денег ни на пиво, ни на чипсы".

"Наши футболисты, какие они бы не были, они свои. А у нас какие-то уроды гогочут над ними. Сбивают весь настрой на игру. И если наши футболисты проиграют, виноваты те, кто оскорблял парней. Это не футбольные фанаты, а фанаты Ольги Бузовой и Дома-2 уже. Надо болеть и поддерживать своих", - заявил Виталий Милонов.