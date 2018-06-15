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Милонов предложил ввести штрафы за оскорбления сборной России по футболу

19:59 15.06.2018
Виталий Милонов. Фото Sm alien с сайта wikipedia.org
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Депутаты Госдумы разработали законопроект, который внесут на рассмотрение в парламент. Автор законопроекта - депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Издеваться и критиковать – это разные вещи, - рассказал газете "Комсомольская правда" Милонов. - Вот Семен Слепаков спел песню, прошелся по грани. Но он в итоге пожелал нашей сборной хорошего – тренера Рамзана Кадырова. Это же только им на благо пойдет. Наши футболисты еще не успели выйти на поле, а их уже облили грязью. И каждый футболист не должен в частном порядке бегать в полицию, писать заявления. Они представляют наше государство. То есть гаденыши, выливающие на нашу сборную помои, оскорбляют всю страну.

Депутаты предлагают ввести штраф в размере 10 тысяч рублей, "чтобы не осталось денег ни на пиво, ни на чипсы".

"Наши футболисты, какие они бы не были, они свои. А у нас какие-то уроды гогочут над ними. Сбивают весь настрой на игру. И если наши футболисты проиграют, виноваты те, кто оскорблял парней. Это не футбольные фанаты, а фанаты Ольги Бузовой и Дома-2 уже. Надо болеть и поддерживать своих", - заявил Виталий Милонов.

Темы: Сборная России по футболу, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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16.06.2018, 00:59
Гость: В духе времени Пу

Почему только футболистов, остальные чем хуже. Вообще нужно давать штраф за оскорбление любого, кто носит трусы. А всех, кто не входит в сборную команду России по футболу объявить неполноценными! Роналду срочно выдать российский паспорт!
16.06.2018, 00:17
Гость: Булат

Давайте восклицать, друг другом восхищаться
Высокопарных слов не стоит опасаться
Давайте говорить друг другу комплименты
Ведь это все любви счастливые моменты...
и т.д.
15.06.2018, 23:34
Гость: а мне все по фиг...

давно пора...
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