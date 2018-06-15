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Экс-министр связи Пермского края получил условный срок за хищение 26 млн

11:29 15.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Ленинский районный суд г. Перми вынес приговор бывшему министру связи и информационного развития края Евгению Балуеву, пишет ТАСС. Экс-министр приговорен к шести годам лишения свободы условно и штрафу в размере 800 тыс. рублей, сообщили в пятницу в Ленинском районном суде Перми.

"Балуев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ ["Мошенничество в крупном размере"] и ч.1 ст. 222 УК РФ ["Незаконное хранение оружия"], приговорен к 6 годам лишения свободы, условно и штрафу в 800 тыс. рублей," - сообщили агентству ТАСС приемной судьи Войтко, которая рассматривала дело Евгения Балуева. Также, в суде пояснили, что это было второе слушание уголовного дела в отношении Балуева.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2017 года Ленинский районный суд Перми признал Балуева виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и незаконном хранении боеприпасов и приговорил к шести годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей. Экс-министр обжаловал приговор в Пермском краевом суде, и 7 февраля 2017 года апелляционная инстанция отменила приговор и вернула уголовное дело на повторное рассмотрение в Ленинский районный суд. Также, была изменена и мера пресечения в отношении Балуева на подписку о невыезде. Ранее с июня 2016 года экс-министр находился под стражей.

Евгений Балуев был задержан 4 июня 2016 года сотрудниками управления Федеральной службы безопасности по Пермскому краю в рамках дела о хищении более 31 млн рублей руководством многофункционального центра (МФЦ). Вместе с ним по делу проходили ещё два подозреваемых - руководитель МФЦ Дмитрий Дымбрылов и его заместитель Наталья Гладкова. По данным УФСБ по Пермскому краю, в течение 2014-2015 годов они завышали данные по стоимости работ по созданию сети МФЦ в Пермском крае, по предварительному сговору было совершено хищение не менее 31,3 млн рублей бюджетных средств.

Пермский краевой МФЦ был создан 1 марта 2012 года в рамках концепции административной реформы РФ. Учредителем является Министерство информационного развития и связи Пермского края. Сегодня на территории Перми и Пермского края действует 268 филиалов и территориально обособленных структурных подразделений.

Темы: Россия, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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15.06.2018, 14:41
Гость: Интересно

А 25,2 млн. руб. после уплаты штрафа, суд решил оставить похитителю? И наверное за это ему дали условный срок. Известен случай в Архангельской обл., когда была получена взятка в 1,3 млн.руб. Рассерженный суд вынес решение 10 лет строгача! и 4,0 млн. руб. штрафа!О как бывает, видимо сумма похищенного не стоила овчинка выделки поэтому беднягу и раскатали по полной, ну а 26 млн.руб. это совсем другое дело......
15.06.2018, 13:48
Гость: надо же так...

всего лишь попал под условный срок за хищение 26 миллионов...
.
Улюкаева за типо взятку 2 миллиона на зону посадили и то подставив его корзиночкой с колбасками

-
15.06.2018, 13:38
Гость: Nik

Мутное дело ( боеприпасы...) - похоже ничего толком не доказали. А годик в КПЗ даже
с устрицами идёт за 5 для людишек такого уровня.
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