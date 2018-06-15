Суд арестовал главу Серпуховского района Александра Шестуна

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Басманный суд Москвы арестовал главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, который обвиняется в превышении должностных полномочий.

Шестун арестован сроком на два месяца. Сам он, комментируя перед заседанием суда свое дело, назвал происходящее «полной заказухой по беспределу».

Сторона защиты обвиняемого сообщила ТАСС о намерении обжаловать постановление о заключении Шестуна под стражу. «Защита считает обвинение Шестуна необоснованным, а его арест излишне строгой мерой пресечения, мы будем обращаться с жалобой в Мосгорсуд», — сказал адвокат Павел Беспалов.

Шестуна обвиняют по статье о превышении должностных полномочий, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, чиновник в 2008 году передал коммерческой организации в аренду 10 гектаров земли по льготной цене. Руководство компании следствие связывает с самим Шестуном.

В апреле 2018 года Шестун жаловался на давление со стороны администрации Московской области и ФСБ: по словам чиновника, от него требовали уйти в отставку, в противном случае угрожая «переехать катком».