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Суд арестовал главу Серпуховского района Александра Шестуна

06:54 15.06.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Басманный суд Москвы арестовал главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, который обвиняется в превышении должностных полномочий.

Шестун арестован сроком на два месяца. Сам он, комментируя перед заседанием суда свое дело, назвал происходящее «полной заказухой по беспределу».

Сторона защиты обвиняемого сообщила ТАСС о намерении обжаловать постановление о заключении Шестуна под стражу. «Защита считает обвинение Шестуна необоснованным, а его арест излишне строгой мерой пресечения, мы будем обращаться с жалобой в Мосгорсуд», — сказал адвокат Павел Беспалов.

Шестуна обвиняют по статье о превышении должностных полномочий, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, чиновник в 2008 году передал коммерческой организации в аренду 10 гектаров земли по льготной цене. Руководство компании следствие связывает с самим Шестуном.

В апреле 2018 года Шестун жаловался на давление со стороны администрации Московской области и ФСБ: по словам чиновника, от него требовали уйти в отставку, в противном случае угрожая «переехать катком».

Темы: Московская область, Расследования в России
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Комментарии читателей
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15.06.2018, 13:19
Гость: Nik

Да, похоже воробей орлов-братков не переваривает.
15.06.2018, 08:38
Гость: Серпухович

Шестун конечно не подарок, но кто из чиновников не превышает полномочия?
По этой статье их ВСЕХ можно сажать. Сверху до низу.
15.06.2018, 07:29
Гость: Что сказать

Россия не Франция тут надо сидеть тихо и смотреть только по ветру а то загремишь, как тот говорил в фильме "Тени исчезают в полдень" - под фанфары.
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