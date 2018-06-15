Роструд усилит контроль за соблюдением трудовых прав граждан старше 50 лет

11:01

Федеральная служба по труду и занятости приступила к исполнению поручений правительства по содействию занятости и усилению надзора за соблюдением трудовых прав граждан старше 50 лет, пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Всеволода Вуколова.

По его словам, если граждане старше 50 лет хотят работать, они должны иметь такую возможность, «тем более, это как правило, опытные и грамотные специалисты».

«Роструд осуществляет надзор за соблюдением работодателями трудовых прав, особенно прав граждан данной категории», - рассказал Вуколов. По его словам, ведомство примет дополнительные меры по обеспечению трудоустройства граждан старше 50 лет, а также усиления ответственности недобросовестного работодателя.

Нарушения чаще всего касаются порядка приема и увольнения граждан, процедуры сокращения и уклонения от надлежащего оформления трудовых договоров, а также условий труда на рабочем месте.

В усилении контроля призваны помочь информационные ресурсы «Работа в России» и «Онлайнинспекция.рф». На данных сайтах проводится консультация граждан.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству устранить ограничения при приеме на работу людей пенсионного возраста.