]]> ]]>
Главная В России Новости

Роструд усилит контроль за соблюдением трудовых прав граждан старше 50 лет

11:01 15.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Федеральная служба по труду и занятости приступила к исполнению поручений правительства по содействию занятости и усилению надзора за соблюдением трудовых прав граждан старше 50 лет, пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Всеволода Вуколова.

По его словам, если граждане старше 50 лет хотят работать, они должны иметь такую возможность, «тем более, это как правило, опытные и грамотные специалисты».

«Роструд осуществляет надзор за соблюдением работодателями трудовых прав, особенно прав граждан данной категории», - рассказал Вуколов. По его словам, ведомство примет дополнительные меры по обеспечению трудоустройства граждан старше 50 лет, а также усиления ответственности недобросовестного работодателя.

Нарушения чаще всего касаются порядка приема и увольнения граждан, процедуры сокращения и уклонения от надлежащего оформления трудовых договоров, а также условий труда на рабочем месте.

В усилении контроля призваны помочь информационные ресурсы «Работа в России» и «Онлайнинспекция.рф». На данных сайтах проводится консультация граждан.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству устранить ограничения при приеме на работу людей пенсионного возраста. 

Темы: Сотрудники, Трудовое законодательство в России, Рынок труда и безработица в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.06.2018, 14:26
Гость: В том то и дело

...что не сидят, а вынуждены работать, потому что на нынешнюю позорную пенсию нормально жить НЕЛЬЗЯ!
Вот и идут на работу, сжимая зубы и провозмогая недуги и боль, глотая горстями таблетки.
15.06.2018, 14:25
Гость: Чё?

Говорухин, как родился, так прям тут же в родильном отделении начал "активно работать"? Ты сумашедший? Он всего прожил 82 года и НИКАК не мог, всё это время "активно работать".
15.06.2018, 13:49
Гость: Махмут

"Люди бывают разными..."
- Люди бывают разными, а пенсионный возраст для всех один.
Все комментарии (16)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.