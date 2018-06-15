]]> ]]>
Главная В России Новости

Кремль объяснил увеличение пенсионного возраста вопреки обещаниям Путина

18:18 15.06.2018

В Кремле объяснили предложение правительства увеличить пенсионный возраст вопреки прежним обещаниям президента России Владимира Путина происходящими в мире изменениями. Об этом пресс-секретарь главы государства сообщил журналистам.

О том, что пенсионный возраст не будет повышаться во время президентства Путина, он говорил в 2005 году. «Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я — президент, такого решения принято не будет», — утверждал глава государства в ходе прямой линии в 2005 году.

«Вы говорите о 2005 годе, и здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет назад», — приводит слова Пескова РБК. «Конечно же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры», — добавил он, заметив, что «ни одна страна не существует в вакууме».

Помимо этого, как подчеркнул Песков, есть еще фактор продолжительности жизни. Все это, по словам пресс-секретаря президента, влияет на изменение ситуации.

«Также темы, связанные с пенсионной реформой, — как отметил Песков, — прорабатывают в правительстве [а не в аппарате президента]». «Президент не участвует в проработке этого вопроса», — сказал официальный представитель Кремля, предложив общественности дождаться, когда «в результате экспертной проработки будут проявляться окончательные очертания этой реформы».

О решении российского правительства повысить пенсионный возраст премьер-министр Дмитрий Медведев объявил накануне в ходе заседания кабмина. Согласно предложению правительства,  пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет.

Темы: Пенсионная реформа в России, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.06.2018, 20:39
Гость: Бред

Кремль объяснять не может. Он каменный.
15.06.2018, 20:35
Гость: Железная логика

Исходя из слов президента в 2005 году, он должен уйти в отставку.
15.06.2018, 20:33
Гость: ВВП

"Пургу несёт" пресс-секретарь......
Все комментарии (28)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.