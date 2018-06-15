Кремль объяснил увеличение пенсионного возраста вопреки обещаниям Путина

18:18

В Кремле объяснили предложение правительства увеличить пенсионный возраст вопреки прежним обещаниям президента России Владимира Путина происходящими в мире изменениями. Об этом пресс-секретарь главы государства сообщил журналистам.

О том, что пенсионный возраст не будет повышаться во время президентства Путина, он говорил в 2005 году. «Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я — президент, такого решения принято не будет», — утверждал глава государства в ходе прямой линии в 2005 году.

«Вы говорите о 2005 годе, и здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет назад», — приводит слова Пескова РБК. «Конечно же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры», — добавил он, заметив, что «ни одна страна не существует в вакууме».

Помимо этого, как подчеркнул Песков, есть еще фактор продолжительности жизни. Все это, по словам пресс-секретаря президента, влияет на изменение ситуации.

«Также темы, связанные с пенсионной реформой, — как отметил Песков, — прорабатывают в правительстве [а не в аппарате президента]». «Президент не участвует в проработке этого вопроса», — сказал официальный представитель Кремля, предложив общественности дождаться, когда «в результате экспертной проработки будут проявляться окончательные очертания этой реформы».

О решении российского правительства повысить пенсионный возраст премьер-министр Дмитрий Медведев объявил накануне в ходе заседания кабмина. Согласно предложению правительства, пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет.