Россияне собирают голоса против повышения пенсионного возраста

15:50

На сайте Change.org появилась петиция против повышения пенсионного возраста. Ее разместило Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России». Петицию подписали уже около 800 000 человек. Авторы установили цель в 1 млн подписей.

Петиция адресована президенту России Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву, а также спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.

«Мы, граждане Российской Федерации, представители независимых профсоюзов и общественных организаций, считаем, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования Пенсионного фонда могут быть решены иным путем», – говорится в тексте петиции.

Повышение пенсионного возраста приведет к тому, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии, утверждают авторы петиции. Дефицит Пенсионного фонда, по их мнению, возникает из-за того, что многие россияне находятся в «серой зоне» и от их зарплат не платятся страховые взносы.

Авторы петиции требуют от российских властей отказаться от запланированного повышения пенсионного возраста и начать широкое обсуждение пенсионной реформы с участием профсоюзов и других общественных организаций.

Законопроект о повышении пенсионного возраста - до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин - был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 14 июня. Сегодня правительство внесло законопроект на рассмотрение Госдумы, сообщают "Ведомости".