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Россияне собирают голоса против повышения пенсионного возраста

15:50 16.06.2018

На сайте Change.org появилась петиция против повышения пенсионного возраста. Ее разместило Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России». Петицию подписали уже около 800 000 человек. Авторы установили цель в 1 млн подписей.

Петиция адресована президенту России Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву, а также спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.

«Мы, граждане Российской Федерации, представители независимых профсоюзов и общественных организаций, считаем, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования Пенсионного фонда могут быть решены иным путем», – говорится в тексте петиции.

Повышение пенсионного возраста приведет к тому, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии, утверждают авторы петиции. Дефицит Пенсионного фонда, по их мнению, возникает из-за того, что многие россияне находятся в «серой зоне» и от их зарплат не платятся страховые взносы.

Авторы петиции требуют от российских властей отказаться от запланированного повышения пенсионного возраста и начать широкое обсуждение пенсионной реформы с участием профсоюзов и других общественных организаций.

Законопроект о повышении пенсионного возраста - до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин - был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 14 июня. Сегодня правительство внесло законопроект на рассмотрение Госдумы, сообщают "Ведомости".  

Темы: Общественное мнение, Пенсионная реформа в России
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Комментарии читателей
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17.06.2018, 00:01
Гость: Сеня

0. Интересно, когда они говорят о "наших гражданах", каких граждан они имеют в виду? Каких-то абстрактных? Каких-то граждан из своей иллюзорной реальности?
1. Миллионы народа готовились к заслуженной пенсии, а им серпом по... В общем, коллективный облом.
2. А теперь,пенсии добавят тем, кто УЖЕ на пенсии, за счет тех, кого с пенсией в последующие годы предполагается обломить.
3. Деньги надо отнимать у тех высших менеджеров-управленцев, которые зарплату миллионную имеют.
16.06.2018, 23:48
Гость: В серой зоне

находятся офшоры, куда перетекают деньги от продажи нефти, другого сырья и от продажи в России закупленных на эти сырьевые деньги товаров. Эти процессы нигде и никем не учитываются и не контролируются, а занимается ими через посредников известный круг дельцов из окружения и родственников членов Правительства и Президента. Для них потерять власть= потерять всё. Это гражданская война.
16.06.2018, 23:48
Гость: идиоты это вы

Так вам и дали повыщенную,не для того все это затевалось.Если и повысят на тыщу в месяц-рост цен все сожрет.
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