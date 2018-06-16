Россияне собирают голоса против повышения пенсионного возраста
На сайте Change.org появилась петиция против повышения пенсионного возраста. Ее разместило Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России». Петицию подписали уже около 800 000 человек. Авторы установили цель в 1 млн подписей.
Петиция адресована президенту России Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву, а также спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.
«Мы, граждане Российской Федерации, представители независимых профсоюзов и общественных организаций, считаем, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования Пенсионного фонда могут быть решены иным путем», – говорится в тексте петиции.
Повышение пенсионного возраста приведет к тому, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии, утверждают авторы петиции. Дефицит Пенсионного фонда, по их мнению, возникает из-за того, что многие россияне находятся в «серой зоне» и от их зарплат не платятся страховые взносы.
Авторы петиции требуют от российских властей отказаться от запланированного повышения пенсионного возраста и начать широкое обсуждение пенсионной реформы с участием профсоюзов и других общественных организаций.
Законопроект о повышении пенсионного возраста - до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин - был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 14 июня. Сегодня правительство внесло законопроект на рассмотрение Госдумы, сообщают "Ведомости".