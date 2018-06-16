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Саудовская Аравия поддержит сельское хозяйство в Чечне

12:05 16.06.2018
Флаг Саудовской Аравии. Фото с сайта fanpop.com
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Саудовская Аравия вложит средства в развитие сельского хозяйства в Чечне. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Кадырова, в регионе есть «хорошее направление развития» инвестиционной политики, в частности, с Саудовской Аравией и ОАЭ.

«Эмираты у нас открыли пятизвёздочный отель, создали совместный фонд для развития малого и среднего бизнеса, строят международный университет. В Саудовской Аравии то же самое – обещают вкладывать средства в развитие сельского хозяйства. По этим направлениям мы тоже развиваемся. Уверен, мы сохраним заданный темп и будем дальше преумножать», — приводит слова главы Чечни Lenta.ru.

В январе Рамзан Кадыров рассказал, что в Чечне реализуются инвестиционные проекты на общую сумму 310 миллиардов рублей. По его словам, были созданы «тепличные» условия для вложения средств в малый, средний бизнес, а также крупные объекты и предприятия. Это дает защищенность инвестиций от рисков, добавил Кадыров.

Темы: Саудовская Аравия, Чечня, Сельское хозяйство в России
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Комментарии читателей
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16.06.2018, 21:56
Гость: Дальний Восток

Развивает Китай. Японцы всё больше по Сибири и Европе специализируются.
16.06.2018, 21:53
Гость: ВАй, вай, Вай

А кто там работать-то будет? Они только и способны, делить транши из Кремля, враждовать, грабить, воровать и торговать на рынках. Для таких благих целей Кадырову надо дать в его вотчине минимум права Саудовского Принца. Но этого же не будет.
16.06.2018, 20:51
Гость: иван

вопрос правильный русские пахали выращивали строили заводы и фабрики добывали нефть бурили скважины работали на нефтезаводах и вообще формировали бюджет Чечни а теперь арабы будут это делать странно вроде в составе РФии а может нет
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