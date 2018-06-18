Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ на решение о блокировке мессенджера

Мессенджер Telegram подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вторую жалобу; она касается решения властей России о блокировке мессенджера. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Павел Чиков, глава международной правозащитной группы «Агора».

Ранее ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на штраф, назначенный за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Юристам мессенджера также предложили подать отдельную жалобу на решение о блокировке.

В жалобе говорится, что из-за ограничения доступа к Telegram до 15 миллионов пользователей могут лишиться безопасного сервиса для обмена сообщениями, архива данных и независимого источника информации, которым, по мнению юристов мессенджера, стали публичные телеграм-каналы «в условиях сильной государственной цензуры традиционных СМИ»

В апреле 2018 года суд по просьбе Роскомнадзора принял решение о блокировке Telegram из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

При попытке ограничить работу Telegram Роскомнадзор заблокировал около 20 миллионов IP-адресов, в том числе принадлежащих крупным хостинг-провайдерам. Из-за этого многие сторонние сайты и сервисы столкнулись со сбоями. Впоследствии Роскомонадзор разблокировал большинство IP-адресов, внесенных в реестр запрещенных сайтов.