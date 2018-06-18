Минтранс РФ предложил разрешить съемку в метро

12:41

Министерство транспорта РФ доработало проект типовых правил пользования метрополитеном. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на протокол заседания координационного совета представителей городского транспорта при министерстве. Новая редакция правил пока не опубликована на сайте Минтранса.

Документ, на который ссылается газета, предлагает разрешить пассажирам осуществлять фото- и видеосъемку в метро. Такая рекомендация появилась в связи с тем, что в действующих правилах разных субъектов РФ нет однозначной позиции касательно съемки. Так, в Москве кино- и видеосъемка запрещена без разрешения руководства метрополитена, в Петербурге разрешена фотосъемка без вспышки, а, например, в казанском метро разрешены все виды съемок.

Новая редакция типовых правил предлагает разрешить бесплатный провоз ручной клади, размер которой не превышает 120 сантиметров по сумме трех измерений. Один пассажир может провозить не более двух единиц такой ручной клади.

Из документа пропал запрет на перевозку детей в колясках на эскалаторах и в вагонах метро. Также запрет на курение в метро предложено распространить на электронные сигареты.

Проект единых правил пользования метрополитеном был представлен Минтрансом на всеобщее обсуждение 19 апреля. Разработка типовых правил ведется в соответствии с требованиями закона «О внеуличном транспорте», который еще не вступил в силу.

В законе отмечается, что субъекты федерации должны разрабатывать правила пользования такими видами транспорта на основе типовых правил, но «могут учитывать региональные особенности».