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Таможня РФ предложила обложить пошлиной все покупки в онлайн-магазинах

10:45 18.06.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Федеральная таможенная служба (ФТС) направила в Минфин предложение облагать пошлиной все покупки в иностранных интернет-магазинах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

В частности, ФТС предлагает взимать со всех зарубежных интернет-покупок пошлину в 20% и ввести комбинированную ставку, например, не менее одного евро за килограмм, рассказал представитель ведомства.

Начать взимать пошлину со всех зарубежных интернет-покупок предлагается через год-полтора, сообщил «Ведомостям» представитель ФТС. Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что порог беспошлинного ввоза нужно снижать постепенно, а говорить об обнулении следует не раньше 2020 года.

По оценкам ФТС, предложенные ведомством изменения позволят бюджету дополнительно получить 25 миллиардов рублей в год.

Снизить порог до 200 евро — только часть решения, 95% интернет-посылок — в пределах 30 евро, говорит замруководителя ФТС Тимур Максимов. А по данным «Почты России», в 2017 году из 283 миллиона иностранных посылок дороже 200 евро стоило только 0,02%. Главная задача — создать равные условия для российской и трансграничной интернет-торговли <…>, объясняет Максимов.

Сейчас в России без уплаты пошлины можно получить интернет-покупки из-за рубежа на общую сумму не более 1000 евро и общим весом не более 31 килограмм на человека в месяц. В случае превышения пошлина составит 30%, но не менее четырех евро за килограмм.

В 2019 году порог беспошлинного ввоза интернет-покупок в России планируется снизить до 500 евро в месяц на человека, а в 2020 году — до 200 евро. Минфин предлагал снижение до 200 евро уже в следующем году, но правительство идею пока не одобрило. «Почта России» в свою очередь попросила отложить введение порога в 200 евро до 2021 года, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Темы: интернет-магазин, Интернет-магазин, Министерство финансов РФ, Федеральная таможенная служба РФ
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Комментарии читателей
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18.06.2018, 14:45
Гость: Психиатр

Вы нам на всех не кивайте. Правительство РФ разглагольствует только о том, что им выгодно, а остальное, что не укладывается в их болтовню, замалчивает. Так только жульё поступает. "В японии пенсия с 70 лет, они говорят нам, так что есть куда двигаться". В Японии официальная продолжительность жизни 82 года. А у нас 65! И пенсию с 65 сделают. А Бори тостомордые так и будут по Лондонам бегать с украденными деньгами пенсионеров. Правительство РФ - подельник воров.
18.06.2018, 13:34
Гость: Психиатр

Успокойся, бесноватая таможня. Тебя уже обложили. Пока матом. Кстати, как там Белянин поживает, не треснул еще по швам?
18.06.2018, 13:28
Гость: избиратель

Может, материнский капитал начать отбирать? Да с повышенными процентами!
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