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Столичные выпускники остались без Воробьевых гор

17:18 18.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Из-за Чемпионата мира по футболу, проходящему в России, выпускники столичных школ в выпускной вечер не смогут посетить смотровую площадку на Воробьевых городах, пишет «Интерфакс».

В традиционном месте для всех выпускников на Воробьевых горах расположилась фан-зона для болельщиков мундиаля.

Праздник выпускников пройдет в парке Горького 23-24 июня. В нем примут участие порядка 20 тысяч бывших школьников из 215 столичных школ. При этом на время праздника вход в парк для обычных посетителей будет закрыт. Выпускники смогут попасть в парк по специальным пропуска и браслеты с персональным штрих кодом.

Кроме того на входе в парк будут организованы три последовательных линии контроля и разместят металлодетекторы. Самостоятельно выйти из парка выпускники смогут только при оформлении документов, которые подтверждают факт передачи выпускников встречающих их родителям или законным представителям.

Темы: Москва, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, Школьное образование за рубежом
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Комментарии читателей
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18.06.2018, 19:25
Гость: ВВВ

"Выпускники смогут попасть в парк по специальным пропуска и браслеты с персональным штрих кодом".
Вот уже и на КаэМ'е цереушники, плохо владеющие русской грамматикой статейки пишут.
18.06.2018, 19:23
Гость: ВВВ

Мундиали, мундиали, а я маленький такой.
Ну, чё студенты, здесь только на коленях, а стоя - в Мытищах.
18.06.2018, 18:36
Гость: Гость

Если я правильно понимаю, выпускники 11 классов - это люди в возрасте 18 лет. То есть взрослые полностью дееспособные граждане. По какому праву и закону кто-то будет их "передавать законным представителям" - у нормального человека в голове не укладывается.
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