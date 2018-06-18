Столичные выпускники остались без Воробьевых гор

17:18

Из-за Чемпионата мира по футболу, проходящему в России, выпускники столичных школ в выпускной вечер не смогут посетить смотровую площадку на Воробьевых городах, пишет «Интерфакс».

В традиционном месте для всех выпускников на Воробьевых горах расположилась фан-зона для болельщиков мундиаля.

Праздник выпускников пройдет в парке Горького 23-24 июня. В нем примут участие порядка 20 тысяч бывших школьников из 215 столичных школ. При этом на время праздника вход в парк для обычных посетителей будет закрыт. Выпускники смогут попасть в парк по специальным пропуска и браслеты с персональным штрих кодом.

Кроме того на входе в парк будут организованы три последовательных линии контроля и разместят металлодетекторы. Самостоятельно выйти из парка выпускники смогут только при оформлении документов, которые подтверждают факт передачи выпускников встречающих их родителям или законным представителям.