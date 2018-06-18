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Полицейский следователь из Петербурга обвиняется в служебном подлоге

12:02 18.06.2018
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Василеостровский районный суд Петербурга отправил под домашний арест полицейского следователя Асама Кулиева, обвиняемого в служебном подлоге, который был совершен, чтобы не выпустить арестованного из СИЗО.

«Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Асама Кулиева <…> сроком по 12 июля 2018 года. Кулиев вину не признал», — сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, Кулиев, будучи следователем УМВД РФ по Василеостровскому району Петербурга, совершил служебный подлог после того, как летом 2017 года в Петербурге задержали местного жителя по подозрению в сбыте наркотиков. Тогда задержанному не было предъявлено обвинение, и суд арестовал его в статусе подозреваемого, после чего ему должны были в течение десяти дней предъявить обвинение, в противном случае, по закону, арестованного не могут содержать в СИЗО и отпускают на свободу.

Обвинение, уверены следователи, в нужные сроки предъявлено не было, но, чтобы фигурант не выходил из-под стражи, Кулиев внес в документы диаметрально противоположную информацию.

Кулиев на заседании суда утверждал, что все протоколы являются реальными. Просил избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, МВД России
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