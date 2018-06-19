ФАС заявила о снижении цен на бензин в России

16:53

Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго РФ ежедневно ведут мониторинг цен на топливо. В настоящее время стоимость бензина снижается, заявил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин, передает РИА «Новости».

«Если раньше мониторинг вели еженедельно, то с учетом кризиса ситуации, мониторинг вместе с ЦДУ ТЭК Минэнерго осуществляется ежесуточно», — сказал он во время выступления на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Он добавил, что в начале первой недели июня рост цен продолжался, но на в середине месяца уже было заметно некоторое снижение стоимости горючего-топлива. Голомолзин отметил, что на данный момент цены стабилизируются.

Власти исключили рост цен на бензин до 100 рублей за литр.

15 июня Росстат зафиксировал резкую остановку цен на бензин. За отчетный период рост стоимость топлива и «дизеля» составил 0,1%. При этом на прошлой неделе цены на бензин прибавили 1,4%. В то же время вице-премьер России Дмитрий Козак пообещал не допускать роста стоимости бензина до 100 рублей за литр.