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ФАС заявила о снижении цен на бензин в России

16:53 19.06.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго РФ ежедневно ведут мониторинг цен на топливо. В настоящее время стоимость бензина снижается, заявил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин, передает РИА «Новости».

«Если раньше мониторинг вели еженедельно, то с учетом кризиса ситуации, мониторинг вместе с ЦДУ ТЭК Минэнерго осуществляется ежесуточно», — сказал он во время выступления на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Он добавил, что в начале первой недели июня рост цен продолжался, но на в середине месяца уже было заметно некоторое снижение стоимости горючего-топлива. Голомолзин отметил, что на данный момент цены стабилизируются.

Власти исключили рост цен на бензин до 100 рублей за литр.

15 июня Росстат зафиксировал резкую остановку цен на бензин. За отчетный период рост стоимость топлива и «дизеля» составил 0,1%. При этом на прошлой неделе цены на бензин прибавили 1,4%. В то же время вице-премьер России Дмитрий Козак пообещал не допускать роста стоимости бензина до 100 рублей за литр.

Темы: Бензин, Экономика и финансы, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
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Комментарии читателей
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19.06.2018, 18:38
Гость: Том**

если до 100 рублей за литр нельзя, то значит за 99 рублей можно.
Слишком много стало личного автотранспорта. Поднять цены на бензин и проблема решится сама собой. В правительстве - гении! Точнее - жулики.
Автолюбителям можно посоветовать лишь в одно время собраться по дороге на Рублевку и спросить....
Вряд ли танками давить будут.
19.06.2018, 18:19
Гость: Реплика.

Брехня! В Питере лукойловская солярка как 44.20 стоила, так и стоит.
19.06.2018, 17:59
Гость: Шило

Я худею!!!! Сто рублей не будет,мамахой клянусь,а вот 99,9руб,вполне.
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