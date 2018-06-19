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Госдума утвердила повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта

13:05 19.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении закон об увеличении государственной пошлины за выдачу ряда документов с электронным носителем, пишет «Интерфакс».

Согласно документу, госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей для взрослых и с 1,5 тыс рублей до 2,5 тыс рублей для детей до 14 лет. Также возрастут госпошлины за выдачу водительского удостоверения нового поколения (с 2 тыс до 3 тыс рублей), за выдачу документа нового поколения о регистрации транспортного средства, изготавливаемого из материалов на пластиковой основе (с 500 до 1,5 тыс рублей).

Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования. Авторы законопроекта объясняли увеличение госпошлины расходами, связанными с применением электронного носителя информации, а также создания инфраструктуры обработки и хранения данных.

Общие затраты для выдачи этих документов составят порядка 44,2 млрд рублей. Однако госсредства способны покрыть только 42% фактических затрат. Повышение госпошлины обеспечит дополнительное поступление 42,3 млрд рублей.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Акцизы и пошлины , Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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19.06.2018, 18:09
Гость: alvarez

Если у вас нет 5000 рублей на паспорт,то какого лешего вам делать за границей?!
19.06.2018, 18:00
Гость: Доброжелатель

Кое-кто обещал после выборов улучшить жизнь российского народа. От таких улучшений на жизнь маловато остается...
19.06.2018, 17:54
Гость: Шило

Дык,а как, скачек к повышению благосостояния рысиян!!!!?????
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