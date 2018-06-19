Госдума утвердила повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта

13:05

Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении закон об увеличении государственной пошлины за выдачу ряда документов с электронным носителем, пишет «Интерфакс».

Согласно документу, госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей для взрослых и с 1,5 тыс рублей до 2,5 тыс рублей для детей до 14 лет. Также возрастут госпошлины за выдачу водительского удостоверения нового поколения (с 2 тыс до 3 тыс рублей), за выдачу документа нового поколения о регистрации транспортного средства, изготавливаемого из материалов на пластиковой основе (с 500 до 1,5 тыс рублей).

Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования. Авторы законопроекта объясняли увеличение госпошлины расходами, связанными с применением электронного носителя информации, а также создания инфраструктуры обработки и хранения данных.

Общие затраты для выдачи этих документов составят порядка 44,2 млрд рублей. Однако госсредства способны покрыть только 42% фактических затрат. Повышение госпошлины обеспечит дополнительное поступление 42,3 млрд рублей.