Росстат исправил данные о состоянии российской промышленности

10:30

Росстат изменил показатели промышленного производства в России за 2016-2018 годы.

Согласно уточненной статистике, российская промышленность в 2017 году выросла на 2,1% (первоначальный показатель — 1%), в январе-марте 2018-го — на 2,8% (вместо 1,9%) в апреле — на 3,9% (вместо 1,3%), пишет «Коммерсант». Показатель за 2016 год пока не опубликован.

Росстат пояснил, что представил уточненную статистику на основе новых данных от респондентов. «Многолетняя практика показывает, что респонденты больше „пессимисты“, чем „оптимисты“, и чаще оперативно ими предоставляются заниженные данные о производстве», — цитирует комментарий ведомства Reuters.

Как заявил «Ведомостям» министр экономического развития Максим Орешкин, статистика была пересмотрена, главным образом, после получения годовых данных о малых и средних предприятиях. Уточнение показателей приведет также к пересмотру роста ВВП, который, по словам министра, в 2017 году мог превысить 2%.

Согласно нынешней оценке Росстата, ВВП в прошлом году вырос на 1,5%.

