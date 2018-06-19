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Росстат исправил данные о состоянии российской промышленности

10:30 19.06.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Росстат изменил показатели промышленного производства в России за 2016-2018 годы.

Согласно уточненной статистике, российская промышленность в 2017 году выросла на 2,1% (первоначальный показатель — 1%), в январе-марте 2018-го — на 2,8% (вместо 1,9%) в апреле — на 3,9% (вместо 1,3%), пишет «Коммерсант». Показатель за 2016 год пока не опубликован.

Росстат пояснил, что представил уточненную статистику на основе новых данных от респондентов. «Многолетняя практика показывает, что респонденты больше „пессимисты“, чем „оптимисты“, и чаще оперативно ими предоставляются заниженные данные о производстве», — цитирует комментарий ведомства Reuters.

Как заявил «Ведомостям» министр экономического развития Максим Орешкин, статистика была пересмотрена, главным образом, после получения годовых данных о малых и средних предприятиях. Уточнение показателей приведет также к пересмотру роста ВВП, который, по словам министра, в 2017 году мог превысить 2%.

Согласно нынешней оценке Росстата, ВВП в прошлом году вырос на 1,5%.
 

Темы: Промышленность в России, Росстат
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Комментарии читателей
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19.06.2018, 14:34
Гость: Зоя

Это как школьники в дневнике, помню, тройку чуть подтирали и писали пятерку, двойку переправляли на тройку, из единицы можно было сделать четверку(но это редко было). Показывали родителям и, бедные, не понимали, что и родители и классный руководитель прекрасно видели их незатейливую махинацию, но милосердно об этом молчали.
19.06.2018, 14:20
Гость: дед

Росстату уже давно никто не верит,поскольку он превратился в рупор лживой пропаганды власти.Одно то,как нам пытаются доказать повышение цен на бензин на 7,3% с начала года,вместо реальных 26,15%,показывает уровень подготовки и задачи специалистов Росстата.Короче,есть ложь,наглая ложь,пропаганда,а есть ещё круче-Росстат.
19.06.2018, 13:44
Гость: тупейший из наитупейших

А как тогда они посчитали 1,8 работающих применительно к пенсионерам?
С учетцем или без учетца?
Текучка у нас, ну такая текучка...
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