В Москве во всем наземном транспорте уберут турникеты

16:56

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил убрать турникеты во всех видах наземного общественного транспорта столицы. Решение об отмене турникетов вступит в силу не позднее 1 сентября, сообщает «Интерфакс».

Одновременно с отменой турникетов все двери автобусов и троллейбусов ГУП «Мосгортранс» будут оборудоваться валидаторами для оплаты проезда.

По данным московской мэрии, отмена турникетов позволяет пассажирам сократить время нахождения в пути в среднем на 5-15 минут.

«Турникеты стали эффективным средством борьбы с безбилетным проездом, однако существенно снизили скорость движения общественного транспорта и комфорт пассажиров. К началу 2018 года недостатки системы турникетов стали серьезно перевешивать ее преимущества», — заявили в пресс-службе правительства Москвы

Демонтаж турникетов на наиболее популярных маршрутах московских автобусов проводится с января 2018 года. С 16 июня без турникетов работают все трамваи Москвы.