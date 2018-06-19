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В Москве во всем наземном транспорте уберут турникеты

16:56 19.06.2018
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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил убрать турникеты во всех видах наземного общественного транспорта столицы. Решение об отмене турникетов вступит в силу не позднее 1 сентября, сообщает «Интерфакс».

Одновременно с отменой турникетов все двери автобусов и троллейбусов ГУП «Мосгортранс» будут оборудоваться валидаторами для оплаты проезда.

По данным московской мэрии, отмена турникетов позволяет пассажирам сократить время нахождения в пути в среднем на 5-15 минут.

«Турникеты стали эффективным средством борьбы с безбилетным проездом, однако существенно снизили скорость движения общественного транспорта и комфорт пассажиров. К началу 2018 года недостатки системы турникетов стали серьезно перевешивать ее преимущества», — заявили в пресс-службе правительства Москвы

Демонтаж турникетов на наиболее популярных маршрутах московских автобусов проводится с января 2018 года. С 16 июня без турникетов работают все трамваи Москвы.

Темы: Москва, Общественный транспорт в России, Транспорт, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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19.06.2018, 17:58
Гость: Ося

Валидаторы - отрицательный опыт с точки зрения безопасности. Пассажиры толпятся на входе в транспорт, автобус уже отправляется, а пассажиры с сумками и дитями не успевают хоть за что-то уцепиться, чтобы не упасть (а зимой? скользкий пол) - Химки.--- А в Зеленограде - турникеты, водитель не начинает движение, пока последний пассажир не войдет в салон, и пассажир определится - сядет или будет держаться... Ося - за турникеты.
19.06.2018, 17:46
Гость: Молодец, Сергей!

Поставил - освоил деньги.
Убрал - освоил деньги.
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