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Назван минимальный доход для причисления к среднему классу

14:06 19.06.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Россияне должны зарабатывать как минимум 121 тысячу рублей, чтобы считаться средним классом в Москве, а для регионов эта цифра составляет 60 тысяч рублей. Это подсчитали эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), сообщает газета РБК.

В Петербурге, Подмосковье, Краснодарском крае, Ненецком АО, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Тюменской и Свердловской областях, регионах Дальнего Востока, Мурманской и Архангельской областях минимальные пороговые размеры зарплат для причисления к среднему классу варьируются от 72,7 тысячи до 96,9 тысячи рублей.

Вместе с тем однозначного определения среднего класса нет. В своем исследовании эксперты АКРА к среднему классу отнесли людей с доходами, которые позволяют им владеть недвижимостью и автомобилем, не имеют проблем с оплатой счетов и покупкой необходимого, выезжают за рубеж, копят деньги и могут позволить себе ипотеку и автокредит.

Что касается личных качеств, то они имеют высшее образование, занимаются умственным трудом или предпринимательством.

Соответственно, для расчетов минимальных порогов зарплат аналитики учитывали стоимость недвижимости в регионе, условные цены на автомобиль среднего класса, стоимость отпуска два раза в год, оплату счетов ЖКХ в регионах.По данным Росстата, средняя зарплата в стране по итогам 2017 года составила 39,1 тысячи рублей, а за январь–апрель 2018 года — 41,4 тысячи рублей. При этом больше всех получают сотрудников компаний, занимающихся добычей углеводородов. Меньше всех — граждане, работающие на производстве одежды.

Темы: Россия, Социальные проблемы в России
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Комментарии читателей
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19.06.2018, 18:32
Гость: Будут

налоги
19.06.2018, 16:25
Гость: грек

Мечты, мечты а хте зарплаты........
19.06.2018, 16:13
Гость: Трезвый

Оба-на! Я, в связи своей отсталости, всегда считал что средний класс это буржуи имеющие доход от эксплуатации трудящихся не менее 1 млн. руб. в месяц,а оказывается для этого нужно всего лишь 60 т. р. в месяц.Вот оно как.Получается что мой сосед сварщик с его средний зарплатой 60 т.р. уже буржуй и если об этом я ему скажу,то он меня вместе с експертами по социологии пошлет подальше и будет прав. Если в 40 лет нет ума,то его не будет и в 50 лет и в 60 лет.
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