Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов к средней по стране

11:41

Профильный комитет Совета Федерации по регламенту отклонил концепцию внесённого в Госдуму законопроекта, предусматривающего приравнивание зарплат депутатов и сенаторов к средней зарплате по стране, пишет РИА Новости.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов внесли в апреле этого года в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране — 35 тысяч рублей.

Сейчас зарплата российских парламентариев приравнена к зарплате федерального министра, их среднемесячный доход составляет около 450 тысяч рублей в месяц.

"Комитет Совета Федерации по регламенту не поддерживает концепцию данного проекта федерального закона", — говорится в заключении комитета СФ.

Как отметил на заседании комитета сенатор Сергей Фабричный, законопроект должен быть отклонён, поскольку повышенное материальное обеспечение парламентариев обусловлено "характером их законотворческой деятельности, а также ее сложностью и интенсивностью".

"Кроме того, правовая позиция Конституционного суда заключается в том, что профессиональный характер депутатской деятельности является характерной чертой современного парламента, а федеральное законодательство накладывает ограничения на ведение депутатом других видов деятельности", — сказал сенатор.