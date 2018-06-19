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Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов к средней по стране

11:41 19.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Профильный комитет Совета Федерации по регламенту отклонил концепцию внесённого в Госдуму законопроекта, предусматривающего приравнивание зарплат депутатов и сенаторов к средней зарплате по стране, пишет РИА Новости.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов внесли в апреле этого года в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране — 35 тысяч рублей.

Сейчас зарплата российских парламентариев приравнена к зарплате федерального министра, их среднемесячный доход составляет около 450 тысяч рублей в месяц.

"Комитет Совета Федерации по регламенту не поддерживает концепцию данного проекта федерального закона", — говорится в заключении комитета СФ.

Как отметил на заседании комитета сенатор Сергей Фабричный, законопроект должен быть отклонён, поскольку повышенное материальное обеспечение парламентариев обусловлено "характером их законотворческой деятельности, а также ее сложностью и интенсивностью".

"Кроме того, правовая позиция Конституционного суда заключается в том, что профессиональный характер депутатской деятельности является характерной чертой современного парламента, а федеральное законодательство накладывает ограничения на ведение депутатом других видов деятельности", — сказал сенатор.

Темы: Экономика и финансы, Государственная Дума РФ, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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19.06.2018, 14:32
Гость: ???

Что они дураки что ли самим себе зарплату урезать. Они вон ее повысить до 800 тыс. хотят, а вы "увязать".
19.06.2018, 14:31
Гость: как в в Европе

По крайней мере в Германии и Франции прогрессивная шкала налогообложения. А наши "народные избранники" категорически против введения прогрессивного налогообложения.
19.06.2018, 14:29
Гость: ???

Ну очень "сложно" и "интенсивно".
Как послушаешь какой бред несет Нарусова, ну очень "сложно и интенсивно".
Как говорят в народе- врут и не краснеют.
А сколько их "интенсивно" спят или сидят в интернете или болтают с друг другом или по телефонам на заседаниях, так жалко бедняжечек становится за такую запредельную "сложность" в работе.
Может их в к станку или в шахту, там отдохнут?
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