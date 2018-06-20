Минфин изменит цены на всю алкогольную продукцию

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Минфин планирует пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк, шампанское, а также впервые установить их для вина и винных напитков, пишет газета «Известия».

По данным издания, ведомство начало проведение предварительного расчета минимальных цен по единой формуле для всех видов спиртных напитков.

В последний раз Минфин устанавливал минимальные цены на крепкий алкоголь в 2017 году, минимальные цены на вино и винные напитки правительство еще ни разу не устанавливало.

Ранее цены устанавливались исходя из себестоимости производства и наценок, которые формируются в рознице и опте. Сейчас расчеты будут производиться по новой методике, формула для определения минимумов станет единой для всех напитков, чего раньше не было.

Унифицированная формула будет опираться на объективные параметры, что позволит раз в год пересматривать цены. Эксперты прогнозируют, что цены будут пересмотрены в сторону увеличения: на 20% на водку, на 8-10% коньяк и шампанское. Цены на винные напитки должны быть аналогичны ценам на шампанское.