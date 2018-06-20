]]> ]]>
Главная В России Новости

Минфин изменит цены на всю алкогольную продукцию

09:36 20.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Минфин планирует пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк, шампанское, а также впервые установить их для вина и винных напитков, пишет газета «Известия».

По данным издания, ведомство начало проведение предварительного расчета минимальных цен по единой формуле для всех видов спиртных напитков.

В последний раз Минфин устанавливал минимальные цены на крепкий алкоголь в 2017 году, минимальные цены на вино и винные напитки правительство еще ни разу не устанавливало.

Ранее цены устанавливались исходя из себестоимости производства и наценок, которые формируются в рознице и опте. Сейчас расчеты будут производиться по новой методике, формула для определения минимумов станет единой для всех напитков, чего раньше не было.

Унифицированная формула будет опираться на объективные параметры, что позволит раз в год пересматривать цены. Эксперты прогнозируют, что цены будут пересмотрены в сторону увеличения: на 20% на водку, на 8-10% коньяк и шампанское. Цены на винные напитки должны быть аналогичны ценам на шампанское.

Темы: Производство и продажа алкоголя, Министерство финансов РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.06.2018, 13:23
Гость: Chateauneuf du Pap

“Винный напиток» - как мерзко звучит.
20.06.2018, 10:30
Гость: старожил

старый анекдот: а если повысить цену наводку -пить будут меньше?- нет ,кушать будут хуже и реже
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.