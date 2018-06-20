Forbes обнаружил у Игоря Шувалова самолет за 70 миллионов долларов

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Семья главы Внешэкономбанка и бывшего вице-премьера РФ Игоря Шувалова владеет элитным дальнемагистральным бизнес-джетом Gulfstream G650 стоимостью около 70 миллионов долларов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Директората гражданской авиации Люксембурга.

Согласно этим данным, самолет Gulfstream G650 c регистрационным номером LX-MOW оформлен на зарегистрированную на Бермудах компанию Altitude X3. Ранее на эту компанию был оформлен другой самолет Шуваловых Bombardier Global Express.

Представитель Шувалова отказался комментировать изданию эту информацию, но анонимный источник Forbes подтвердил принадлежность самолета семье главы ВЭБ.

Летом 2016 года было опубликованно расследование о том, что Игорь Шувалов и его жена пользуются частным самолетом Bombardier Global Express, который никак не отражен в декларации чиновника.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил, что компания Altitude X3, на которую зарегистрирован самолет, принадлежит семье Шуваловых. По его словам, компания была указана в закрытой части декларации чиновника. Затем Шувалов передал ее своему сыну, чтобы не нарушать запрет на владение зарубежными фирмами.