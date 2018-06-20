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Forbes обнаружил у Игоря Шувалова самолет за 70 миллионов долларов

14:23 20.06.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Семья главы Внешэкономбанка и бывшего вице-премьера РФ Игоря Шувалова владеет элитным дальнемагистральным бизнес-джетом Gulfstream G650 стоимостью около 70 миллионов долларов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Директората гражданской авиации Люксембурга.

Согласно этим данным, самолет Gulfstream G650 c регистрационным номером LX-MOW оформлен на зарегистрированную на Бермудах компанию Altitude X3. Ранее на эту компанию был оформлен другой самолет Шуваловых Bombardier Global Express.

Представитель Шувалова отказался комментировать изданию эту информацию, но анонимный источник Forbes подтвердил принадлежность самолета семье главы ВЭБ.

Летом 2016 года было опубликованно расследование о том, что Игорь Шувалов и его жена пользуются частным самолетом Bombardier Global Express, который никак не отражен в декларации чиновника.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил, что компания Altitude X3, на которую зарегистрирован самолет, принадлежит семье Шуваловых. По его словам, компания была указана в закрытой части декларации чиновника. Затем Шувалов передал ее своему сыну, чтобы не нарушать запрет на владение зарубежными фирмами.

Темы: Бюрократия и чиновничество в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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20.06.2018, 22:56
Гость: из новостных публикаций...

В «Единой России» заявили об исчерпании ресурсов пенсионной системы
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Ресурсы пенсионной системы исчерпаны, и она не может остаться такой, как сейчас, заявил первый замглавы фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев на заседании президиума генсовета «Единой России» в среду.
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«На сегодняшний день мы констатируем, что ресурсы системы исчерпаны», — сказал Исаев. — Так, как есть, остаться не может. При сохранении нынешней системы, по нашим расчетам, к 2026 году будет утрачена примерно треть покупательной способности пенсии».

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20.06.2018, 22:53
Гость: А мы по копейкам собираем ,чтоб спасти ребёнка

Если у одного в кармане прбывает, то вдругом убывает.
20.06.2018, 22:13
Гость: Макар

И плевать они хотели на всех. Всем семейством и К.
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