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«Все, что мы до этого слышали в наших СМИ о России – неправда и пропаганда»

20:35 22.06.2018
Стоп-кадр youtube репортажа «Волгоград 24»
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Трое болельщиков из Исландии приехали в Волгоград, и для них была устроена экскурсия по местам боев Великой Отечественной войны.

Оказалось, что они много слышали о роли Англии и Франции во Второй мировой, но ничего про Сталинград. 

 «У нас в стране вообще нет армии, мы даже не представляем, что такое война». «Здесь везде следы войны и куски обуви, амуниции, железа, пули». «Вся Европа должна ехать сюда и говорить «спасибо», - передает слова исландского болельщика «Волгоград 24».

Масштабы битвы потрясли гостей, и вскоре они кардинально изменили свое представление о роли Сталинграда во Второй мировой. На мемориальном кладбище в Россошках гости поклонились памяти советских солдат, погибших, защищая нашу родину.

«Все что мы до этого слышали в наших СМИ о России в СМИ – неправда и пропаганда», - сказал один из исландцев. «Россия прекрасна, многие наши земляки так говорят».


 

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России, История Великой Отечественной войны, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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23.06.2018, 04:01
Гость: R1a

Интересно то, что у исландцев 23% - гаплогруппа R1a. Как бы наши двоюродные братья.
23.06.2018, 01:40
Гость: Вальтон

Не слишком ли дорогая цена,чтобы мир узнал правду о России? Надо ли было для этого построить кучу стадионов( большинство из которых после ЧМ не на что будет содержать), вбухать куду народных денег из бюджета только ради того,чтобы показать какие мы добрые, гостеприимные и миролюбивые, лебезя перед Западом? Это поколение руководства страны торгашей,снабженцев и прочих портяночников способно только менять представление о проблемах страны и народа, а не решать их.
Ну а что касается самого футбола, то наша сборная находилась до ЧМ на 75 месте мировой табели о рангах и выдавать победу над двумя слабейшими сборными на ЧМ за феноменальное событие это просто глупо.Эксперты и болельщики знают всё и поэтому вся та словесная трескотня, восхваление несуществующих достижений типа "Аля-улю, гони гусей!", что сейчас творится, вызывает только смех.В итоге, когда попадём на крепкие сборные, всё это сменится на огульное охаивание игроков команды и тренера, что в традициях основной массы людей, несведующих в футболе. Наш футбол находится в глубоком кризисе,в которые его вогнали такие личности,как Мутко, Фурсенко и пр.и его надо срочно реформировать, как и все прочие виды спорта и жизнедеятельности.
23.06.2018, 01:16
Гость: Хеху

Иногда лучше промолчать, чем такую чушь писать. Кто вас рожал, таких...
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