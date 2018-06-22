«Все, что мы до этого слышали в наших СМИ о России – неправда и пропаганда»

20:35

Трое болельщиков из Исландии приехали в Волгоград, и для них была устроена экскурсия по местам боев Великой Отечественной войны.

Оказалось, что они много слышали о роли Англии и Франции во Второй мировой, но ничего про Сталинград.

«У нас в стране вообще нет армии, мы даже не представляем, что такое война». «Здесь везде следы войны и куски обуви, амуниции, железа, пули». «Вся Европа должна ехать сюда и говорить «спасибо», - передает слова исландского болельщика «Волгоград 24».

Масштабы битвы потрясли гостей, и вскоре они кардинально изменили свое представление о роли Сталинграда во Второй мировой. На мемориальном кладбище в Россошках гости поклонились памяти советских солдат, погибших, защищая нашу родину.

«Все что мы до этого слышали в наших СМИ о России в СМИ – неправда и пропаганда», - сказал один из исландцев. «Россия прекрасна, многие наши земляки так говорят».



