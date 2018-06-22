Лидер «Ночных волков» открыл памятник с орфографической ошибкой

11:49

На старом вокзале Ульяновска открыли памятник в честь жителей региона, которые уехали на фронт во время Великой Отечественной войны. Кованую композицию сделали в кузнечном дворе «Корч» по заказу ульяновского отделения мотоклуба «Ночные волки». В торжественной церемонии принял участие основатель байкерского клуба Александр Залдостанов, более известный как Хирург. Он счел, что монумент органично вписался в облик города, а местные жители нашли на памятнике ошибку, сообщил портал Ulgrad.ru.

«Когда я смотрел на эту скульптуру, меня не покидала мысль, что она все время здесь стояла, настолько она органично вписалась», — признался Хирург.

Байкер отметил, что благодаря памятнику привокзальная площадь наполнилось духом Победы и жертвенности. Сама композиция, по его словам, олицетворяет борьбу за Россию и несломленный народ.

Однако жители Ульяновска очень быстро нашли досадный изъян в скульптуре. Надпись «Ульяновцы, участвовавшие во всех крупнейших сражениях» была сделана с орфографической ошибкой: слово «участвовавшие» написали с лишней «в».

Руководитель кузнечного двора Александр Романов уверил, что элемент памятника с ошибкой в ближайшее время заменят на новый.