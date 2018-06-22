Путин переназначил Патрушева на пост секретаря Совета безопасности России

14:08

Президент России Владимир Путин подписал указ «О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации», сообщила пресс‐служба президента. На этот пост переназначен Николай Патрушев. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

«Назначить Патрушева Николая Платоновича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Также глава государства назначил заместителей Совета безопасности. Согласно тексту указа Президента, Первым заместителем секретаря СБ назначен Юрий Аверьянов. Заместителями секретаря СБ стали Сергей Вахруков, Александр Гребенкин, Рашид Нургалиев, Михаил Попов и Олег Храмов.

Указы вступили в силу с момента их подписания, говорится на сайте Кремля.

Совет безопасности — орган при президенте России, которые проводит единую государственную политику, обеспечивая национальную безопасности. В его обязанности также входит защита интересов личности, общества и страны. Орган подчиняется главе государства и входит в состав Министерства обороны.

Патрушев возглавляет ведомство с мая 2008 года.