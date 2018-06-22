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Путин переназначил Патрушева на пост секретаря Совета безопасности России

14:08 22.06.2018
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин подписал указ «О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации», сообщила пресс‐служба президента. На этот пост переназначен Николай Патрушев. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля. 

«Назначить Патрушева Николая Платоновича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Также глава государства назначил заместителей Совета безопасности. Согласно тексту указа Президента, Первым заместителем секретаря СБ назначен Юрий Аверьянов. Заместителями секретаря СБ стали Сергей Вахруков, Александр Гребенкин, Рашид Нургалиев, Михаил Попов и Олег Храмов.

Указы вступили в силу с момента их подписания, говорится на сайте Кремля.

Совет безопасности — орган при президенте России, которые проводит единую государственную политику, обеспечивая национальную безопасности. В его обязанности также входит защита интересов личности, общества и страны. Орган подчиняется главе государства и входит в состав Министерства обороны.

Патрушев возглавляет ведомство с мая 2008 года.

Темы: Отставки и назначения в российской политике, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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22.06.2018, 17:24
Гость: Сегодня

Таньки Ельцыной хахаля пристроил. Своим советником.
22.06.2018, 17:18
Гость: гнус

В.Путин ,не Бог,не царь и не герой.Он обязан многим своим появлением в Кремле и поэтому "должен".Отсюда "около" Кремля родственички Собчака, "на вольных"государственных харчах,ебэна и остальных ,"каждой твари ,по паре". Мне уже вся эта "питерская группа захвата "надоела и мутит только от одного вида ,а не только от звуков ими издаваемых.Но...еще минимум 6 годков"мути".
22.06.2018, 17:12
Гость: Кумовство

одна из самых отвратительных форм коррупции.
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