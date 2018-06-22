]]> ]]>
Главная В России Новости

Владимир Путин назначил близкого соратника Бориса Ельцина своим советником

20:01 22.06.2018
Валентин Юмашев. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Владимир Путин произвел ряд назначений в Администрации президента. Отдельным указом он назначил Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Юмашев считается близким соратником экс-президента РФ Бориса Ельцина и представителем так называемой "Семьи". В 1997 г. был назначен руководителем Администрации президента, сменив на посту Анатолия Чубайса. В конце 1998 г. был освобожден от должности руководителя АП. В 2000 г. вошел в состав учредителей Фонда Ельцина.

Вторым браком женат на дочери Бориса Ельцина — Татьяне Дьяченко. В 2001 г. дочь Юмашева Полина вышла замуж за бизнесмена Олега Дерипаску (владелец "Русала"), напоминает издание "Накануне.RU".

Темы: Отставки и назначения в российской политике, Президент России, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.06.2018, 04:47
Гость: Владимир В.из Сибири

Увы! С Вами приходится только согласиться, т.к. для возражений аргументов нет.Откровенно говоря, меня отрицательно потрясло от этого назначения.А началась трясучка с назначения премьера и первого вице-премьера.
23.06.2018, 04:08
Гость: И послал

мне господб в наказание за мое неверие президента незаменимого!Маму вашу не забуду!!
23.06.2018, 04:02
Гость: Бобориха

Советник по Каким вопросам? Я думаю это как-то связано с тем, чтобы держать руку на пульсе возможной национализации недр.
Все комментарии (41)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.