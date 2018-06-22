Владимир Путин назначил близкого соратника Бориса Ельцина своим советником

20:01

Владимир Путин произвел ряд назначений в Администрации президента. Отдельным указом он назначил Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Юмашев считается близким соратником экс-президента РФ Бориса Ельцина и представителем так называемой "Семьи". В 1997 г. был назначен руководителем Администрации президента, сменив на посту Анатолия Чубайса. В конце 1998 г. был освобожден от должности руководителя АП. В 2000 г. вошел в состав учредителей Фонда Ельцина.

Вторым браком женат на дочери Бориса Ельцина — Татьяне Дьяченко. В 2001 г. дочь Юмашева Полина вышла замуж за бизнесмена Олега Дерипаску (владелец "Русала"), напоминает издание "Накануне.RU".