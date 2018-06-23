Членам «Единой России» запретили критиковать пенсионную реформу

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Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил о недопустимости противоречий среди членов «Единой России» в вопросе повышения пенсионного возраста. Его слова РБК передали два депутата фракции «Единой России» в Госдуме, принявших в пятницу, 22 июня, участие в закрытом заседании думской фракции партии, посвященной пенсионной реформе.

Председатель партии «Единая Россия» и премьер-министр Дмитрий Медведев напрямую обратился к партии с призывом поддержать инициативу правительства в Госдуме, сказал Турчак.

«Безусловно, мы с вами просто обязаны подставить плечо нашему руководителю, и это задача всех наших коллег-однопартийцев, а не только для депутатов Государственной думы и для членов Совета Федерации», — заявил Турчак на заседании фракции, которое проходило в закрытом для прессы режиме.

Позиция «Единой России» должна быть консолидированной, подчеркнул Турчак.

«Недопустимо, когда в наших рядах есть противоречивость мнений. К сожалению, подобные одиночные заявления о несогласии с реформой и наших коллег в регионах, и некоторых наших коллег–депутатов Государственной думы уже звучали. Хочу еще раз сказать, что это недопустимо. И, безусловно, партия будет внимательно за этим следить, и все могут быть уверены, что по каждому такому заявлению будут сделаны соответствующие выводы», — заявил Турчак. Кроме того, перед партией стоит «электоральная задача нивелировать остроту этого вопроса», добавил он.