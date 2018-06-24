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Кремль не комментирует сообщения о встрече Путина и Трампа 15 июля

18:17 24.06.2018
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Кремль обещает сообщить по мере готовности о месте и дате встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Пока никакой информации на этот счет для журналистов нет, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию австрийского издания Kronen Zeitung, которое в воскресенье сообщило, что власти Австрии готовятся к проведению встречи Путина и Трампа 15 июля в Вене.

"Мы пока не готовы предоставить информацию", - ответил Песков на просьбу ТАСС прокомментировать сообщение в австрийской печати. "Сообщим по мере готовности", - добавил он.

9 июня Песков сообщил, что Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов проведения их двусторонней встречи. 16 июня канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил в интервью австрийскому телеканалу OE-24.TV, что Вена предложила провести у себя саммит РФ и США.

Темы: Дональд Трамп, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Визиты и важные переговоры российских политиков, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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24.06.2018, 18:59
Гость: гнус

Какие могут быть комментарии?!Обычный "тусняк","поручкаются",В.Путин как обычно,поведает Д.Трампу о "ожидании прихода здравого смысла"(правда "адрес"всегда не указывает"куда идти"оному),если такая встреча произойдет.Д.Трамп исполнитель ,а не "решальщик","пена" все это.Продолжатся и "химатаки"и "скрипали"с обстрелами на Донбассе и Сирии.Сегодня нет "договорных"ни государств ,ни политиков.Балаган такой же будет, как "гудок" с куевским.
24.06.2018, 18:56
Гость: Слава Богу!

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