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Вынесен первый приговор о подготовке теракта в Казанском соборе Петербурга

13:17 25.06.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор первому фигуранту дела о подготовке теракта в Казанском соборе. Об этом сообщает "Интерфакс".

Подсудимый - Шамиль Омаргаджиев — приговорен к 2,5 года в исправительной колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей.

Омаргаджиеву были предъявлены обвинения по части 1 статьи 222 (незаконное изготовление, хранение и передача оружия и боеприпасов) и статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении).

Он признал вину и раскаялся, говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Всего в делу о подготовке теракта в Санкт-Петербурге пять обвиняемых, включая Евгения Ефимова, который, по данным следствия, собирался устроить самоподрыв в Казанском соборе. Правоохранительные органы объявили, что Ефимов дал признательные показания.

Информацию о подготовке теракта в Казанском соборе, как сообщала пресс-служба Кремля, российские правоохранительные органы получили от ЦРУ.

Темы: Санкт-Петербург, Борьба с терроризмом в России
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25.06.2018, 14:14
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Однако, за репорт В НЭТЕ, побольше дают.
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