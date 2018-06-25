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Яровая назвала слова президента Литвы о России «фальшивой игрой»

08:55 25.06.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая в резкой форме отреагировала на высказывания президента Литвы Дали Грибаускайте в адрес России. Комментарий вице‐спикера нижней палаты парламента опубликован на ее официальном сайте.

По словам Яровой, Грибаускайте как президенту не следует «отравлять душу и сердце литовского народа черной ложью и русофобией». При этом самой главе государства политик посоветовала подключить «совесть и мозг» к разумному политическому мышлению и поведению.

«Она разыгрывает фальшивую игру, которая не имеет ничего общего с безопасностью, международным правом и правилами честной политики», — сказала Яровая. При этом она подчеркнула, что Россия — миролюбивая страна, которая вовсе не стремится к развязыванию войны.

«Наш народ, в отличие от Грибаускайте, дорожит миром и дружбой. И никогда не утратит память о том, что советский многонациональный народ защитил мир от фашизма», — отметила вице-спикер.

Ранее в интервью немецкому изданию Spiegel Грибаускайте назвала вероятным сценарий вторжения России в Литву. При этом она заявила, что Запад недостаточно жестко относится к Москве.

Темы: Россия, Литва, Международные отношения, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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25.06.2018, 14:02
Гость: АГД

тоньке не повезло, а то бы до сих пор хлеб народный жевала, в СССР не церемонились с такими.
25.06.2018, 13:39
Гость: есть и попроще решение,приносящие экономию

Так и знал,что российская пропаганда может порвать мозг.Санитары, уберите очередника ,свихнувшегося от телевизора.А вам бездельники, Киселёв и Соловьев, пора бы доводить телепациента не до больнички, а до окна собственной квартиры.Тем самым вы принесёте экономию России,не меньшую чем с пенсией.
25.06.2018, 13:23
Гость: У них раска пулеметчица

А Тонька-пулеметчица не успела...
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