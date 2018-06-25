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«Единороссы» решили учредить новый праздник

16:45 25.06.2018
Памятник Затопленным кораблям © KM.RU, Святослав Князев
Памятник Затопленным кораблям © KM.RU, Святослав Князев
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Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко с еще 11 членами верхней палаты парламента и 8 депутатами "Единой России" внесла в Госдуму законопроект об учреждении в России нового праздника.

Парламентарии и сенаторы предлагают считать 19 апреля "Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи".

Это событие произошло в 1783 году. Императрица Екатерина Вторая подписала манифест о принятии "Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". 

"В Манифесте не упоминается о присоединении или иной форме авторитарного, а тем более силового, влияния на вхождение Крымского полуострова в состав России", - отмечают авторы в пояснительной записке.

Из пояснительной записки: "Крым до принятия Манифеста имел давние исторические связи с Россией и являлся колыбелью русского православия. На крымской земле в I веке, проповедовал христианство святой апостол Андрей Первозванный. В 988 году в Херсонесе принял крещение святой равноапостольный великий князь Владимир - Креститель Руси. В Крыму создавали славянскую письменность святые равноапостольные Кирилл и Мефодий".

Крымский референдум 16 марта 2014 года стал "логическим продолжением истории российского Крыма, начало которой было положено Высочайшим Манифестом", считают законодатели. 

В 2014 году в Крыму 96,77% участников референдума проголосовало за воссоединение Крыма с Россией. Депутаты считают, что возврат Крыма "восстановил историческую справедливость".

Темы: Крым, Праздники в России и за рубежом
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.06.2018, 21:03
Гость: очередное тяп-ляп?

Царица взяла, а Хрущев подарил.
Алкаш в Беловежье откол подтвердил.
Преемник подарок опять сделал "нашим"...
Так стОит ли "праздник" мешать с ералашем?
25.06.2018, 20:00
Гость: 2704

ДА1!!
25.06.2018, 19:56
Гость: однозначно

ооооочень своевременно!Назрело!
Все комментарии (15)
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