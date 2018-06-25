]]> ]]>
Главная В России Новости

В Совете Федерации поддержали ужесточение наказания за телефонный терроризм

08:59 25.06.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев поддержал внесенный в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за телефонный терроризм, предусматривающий до 20 лет лишения свободы.

«На сегодняшний день максимальный срок, который предусматривает ст. 207 УК РФ, от шести до восьми лет лишения свободы. Предлагаемая трактовка изменения в законодательство носит на сегодняшний день вынужденный характер.

Подобного рода меры необходимы, чтобы не создать условия вседозволенности и безнаказанности для определенных людей и террористов. <...> Я поддерживаю это предложение (увеличить максимальный срок наказания за телефонный терроризм до 20 лет - прим. Агентства «Москва»)», - сказал А.Кондратьев.

Как отметил сенатор, мнения в обществе разделились по вопросу ужесточения наказания за телефонный терроризм.

«Мнения разделились. Одни считают, что это достаточно жесткое наказание, другие согласны с необходимостью таких мер в связи с событиями, произошедшими в прошлом и позапрошлом году.

Все, что связано с терроризмом должно носить характер исключения человека из общества. Наша задача - обеспечить безопасность граждан нашей страны. Уверить их в том, что государство надежно защитит и предотвратит любые посягательства на их жизнь и здоровье», - заключил парламентарий.

Ранее СМИ сообщали, что в Госдуму внесли законопроект, ужесточающий наказание за телефонный терроризм. Авторы законопроекта предлагают увеличить максимальный срок наказания до 20 лет.

Темы: Борьба с терроризмом в России, Законотворческая деятельность в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.06.2018, 12:31
Гость: АлиИван

Наша Рассия - самая демократичная страна истинной справедливости!
Поэтому необходимы новые законы, укрепляющие свободы граждан и правителей этих счастливейших граждан!
Если социальнобезответственная личность не падает на колени перед портретом Наимудрейшего - вызывать полицию и проверять провокатора на предмет лояльности власти.
Если существо не выкрикивает ежечасно похвальбу Солнцеликому, его проницательности, скромности и верности своему слову - отправлять за решётку недостойного!
Вот так народ и очистится от скверны и мы (истинные верноподданные и патриотичные граждане!) - заживём в благополучии и спокойствии!
Слава народной власти и её ярчайшему представителю!!
Славься в веках Император Земли и владей нами - навечно!
Только бы он нас не покинул... Надёжа и опора наша!
25.06.2018, 12:24
Гость: Вована с Лексусом теперь того,

Отзвонились, пранкеры.
25.06.2018, 10:33
Гость: Ося

Считать хищение государственных средств экономическим терроризмом = максимальный пожизненно. Условно - не выносить, УДО - отменить. + конфискация...
Все комментарии (5)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.