В Совете Федерации поддержали ужесточение наказания за телефонный терроризм

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев поддержал внесенный в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за телефонный терроризм, предусматривающий до 20 лет лишения свободы.

«На сегодняшний день максимальный срок, который предусматривает ст. 207 УК РФ, от шести до восьми лет лишения свободы. Предлагаемая трактовка изменения в законодательство носит на сегодняшний день вынужденный характер.

Подобного рода меры необходимы, чтобы не создать условия вседозволенности и безнаказанности для определенных людей и террористов. <...> Я поддерживаю это предложение (увеличить максимальный срок наказания за телефонный терроризм до 20 лет - прим. Агентства «Москва»)», - сказал А.Кондратьев.

Как отметил сенатор, мнения в обществе разделились по вопросу ужесточения наказания за телефонный терроризм.

«Мнения разделились. Одни считают, что это достаточно жесткое наказание, другие согласны с необходимостью таких мер в связи с событиями, произошедшими в прошлом и позапрошлом году.

Все, что связано с терроризмом должно носить характер исключения человека из общества. Наша задача - обеспечить безопасность граждан нашей страны. Уверить их в том, что государство надежно защитит и предотвратит любые посягательства на их жизнь и здоровье», - заключил парламентарий.

Ранее СМИ сообщали, что в Госдуму внесли законопроект, ужесточающий наказание за телефонный терроризм. Авторы законопроекта предлагают увеличить максимальный срок наказания до 20 лет.