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Депутаты предложили декриминализировать 282-ю статью

18:59 25.06.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Депутаты Алексей Журавлев Сергей Шаргунов внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о переводе ответственности за возбуждение ненависти или вражды в разряд административных правонарушений.

Депутаты отмечают: количество осужденных по ст. 282 Уголовного кодекса (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) неуклонно растет с 2012 года.

"Наблюдаемая тенденция вызывает тревогу, поскольку может говорить о нарастании диссонанса между обществом и государством, а также об увеличении карательного уклона правоохранительной системы по отношению к гражданам, активно выражающим свою гражданскую, подчас патриотическую, позицию", – уверены они.

Действующая норма ч. 1 ст. 282 УК предусматривает наказание за "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет".

По мнению авторов поправок, такая законодательная формулировка говорит о "законодательной неопределенности" нормы. Так, одно лишь наличие признаков "публичности", "использования СМИ или информационно-телекоммуникационных систем" представляется им недостаточным для обоснованности уголовного преследования, сообщает "Право.ру"

Неопределенность нормы статьи 282 УК ведет к неоднородности и произволу при применении закона.

К примеру, в разные годы за размещение "Майн кампф" в Интернете наказывали по-разному. Так, во Владивостоке двое мужчин были приговорены за это деяние к штрафу по ст. 20.29 КоАП; в Чебоксарах 25-летняя жительница была приговорена к 100 часам обязательных работ по ч. 1 ст. 282 УК; а в Туле местный житель получил предостережение прокуратуры о недопустимости экстремистской деятельности.

Из одного кодекса – в другой

В связи с этим предлагается исключить уголовную ответственность за возбуждение ненависти и предусмотреть ответственность административную. Уголовно-наказуемым деянием при этом предлагается считать возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства – но лишь в том случае, когда такое деяние совершается с применением насилия или с угрозой его применения, или же лицом с использованием служебного положения, либо организованной группой.

"Принятие закона позволит снизить излишнюю неоправданную нагрузку на уголовно-исполнительную систему Российской Федерации, экспертное и судейское сообщество России, а также повысить доверие общества к российскому правосудию", – уверены законодатели. 

Темы: Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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26.06.2018, 02:30
Гость: Сидоров

Действующая статья бессмысленна и вредна. В неё нужно ввести два исправления. Первое, указать, что российское государство несёт ответственность за защиту прав и интересов коренных народов России , а не просто любых "других наций". Россия не обязана вмешиваться в дела других народов. А сегодня, вы к примеру критикуете украинскую или прибалтийскую политику, менталитет, а вам могут по этой статье предъявить "разжигание розни" за защиту национальных интересов России. Второе, обязательно нужно указать, что самой опасной формой расизма и нацизма является русофобия. Иначе эта статья больше похожа на охрану привилегий какой-то чужеземной колониальной администрации.
26.06.2018, 00:23
Гость: справка

Никаких "инородцев" в России нет и никогда не было. Есть равноправные граждане России всех национальностей и верований (все они хозяева всех богатств Родины) и неграждане России.
26.06.2018, 00:20
Гость: Учитель

Пустая демагогия. Ни в одной школе, кроме православных гимназий (их 7 на всю Москву), не учат детей религии как таковой. А уроки Православной или светской этики -один час в неделю. И вы сами выбираете, чему учит ваших детей. О чем речь ?
Коренное население в России многонационально, а здоровые и нормальные мужчины и женщины никогда не позволят себе нацистские и расистские выпады. Против "некоренного" населения в том числе!
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