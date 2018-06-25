Депутаты предложили декриминализировать 282-ю статью

18:59

Депутаты Алексей Журавлев Сергей Шаргунов внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о переводе ответственности за возбуждение ненависти или вражды в разряд административных правонарушений.

Депутаты отмечают: количество осужденных по ст. 282 Уголовного кодекса (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) неуклонно растет с 2012 года.

"Наблюдаемая тенденция вызывает тревогу, поскольку может говорить о нарастании диссонанса между обществом и государством, а также об увеличении карательного уклона правоохранительной системы по отношению к гражданам, активно выражающим свою гражданскую, подчас патриотическую, позицию", – уверены они.

Действующая норма ч. 1 ст. 282 УК предусматривает наказание за "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет".

По мнению авторов поправок, такая законодательная формулировка говорит о "законодательной неопределенности" нормы. Так, одно лишь наличие признаков "публичности", "использования СМИ или информационно-телекоммуникационных систем" представляется им недостаточным для обоснованности уголовного преследования, сообщает "Право.ру"

Неопределенность нормы статьи 282 УК ведет к неоднородности и произволу при применении закона.

К примеру, в разные годы за размещение "Майн кампф" в Интернете наказывали по-разному. Так, во Владивостоке двое мужчин были приговорены за это деяние к штрафу по ст. 20.29 КоАП; в Чебоксарах 25-летняя жительница была приговорена к 100 часам обязательных работ по ч. 1 ст. 282 УК; а в Туле местный житель получил предостережение прокуратуры о недопустимости экстремистской деятельности.

Из одного кодекса – в другой

В связи с этим предлагается исключить уголовную ответственность за возбуждение ненависти и предусмотреть ответственность административную. Уголовно-наказуемым деянием при этом предлагается считать возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства – но лишь в том случае, когда такое деяние совершается с применением насилия или с угрозой его применения, или же лицом с использованием служебного положения, либо организованной группой.

"Принятие закона позволит снизить излишнюю неоправданную нагрузку на уголовно-исполнительную систему Российской Федерации, экспертное и судейское сообщество России, а также повысить доверие общества к российскому правосудию", – уверены законодатели.