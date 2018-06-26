Пострадавших от ЧС освободят от пошлин при восстановлении документов

09:09

Россиянам не придется платить пошлины за восстановление документов, утраченных или испорченных при чрезвычайных ситуациях. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ уже поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут «Известия».

На сегодняшний день по закону без уплаты госпошлины можно восстановить только утраченный из-за ЧС паспорт. На все остальное, включая загранпаспорт, свидетельство о рождении или браке, водительские права, это правило не распространяется. При этом, по подсчетам газеты, на восстановление полного комплекта документов у семьи может уйти более 10 тысяч рублей.

Как пояснил изданию автор поправок, депутат Госдумы Андрей Исаев, поводом для такой инициативы стал инцидент с обрушением подъезда в Ижевске осенью 2017 года. Тогда произошел взрыв бытового газа.

«Эти документы по закону нужно восстанавливать за деньги, а люди и так находятся в трудной материальной ситуации», — подчеркнул Исаев.