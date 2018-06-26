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Треть чиновников в Чечне оказалась родственниками Кадырова

13:56 26.06.2018

Около трети из 158 чеченских чиновников являются родственниками лидера республики Рамзана Кадырова, пишет «Русская служба Би-би-си».

По данным агентства, еще 23 процента чиновников составляют односельчане главы региона, а 12 процентов — его друзья и их близкие.

Согласно опубликованной схеме, пять родственников Кадырова работают в администрации главы республики, восемь — в правительстве, включая двух вице-премьеров, глав Минтранса и Минкульта, пять — в парламенте.


Скриншот с сайта bbc.com

При подсчете агентство учитывало представительства республики в Москве и за рубежом, руководители спортивных организаций, духовенства.

В свою очередь в Чечне считают, что существующее положение день, когда Кадыров окружен людьми, с которыми он вместе рос, учился и воевал, не попадает под понятие конфликта интересов. "Люди его поколения на самом деле искренне восхищаются им. Он и авторитет для них, и боятся они его. Кадыров окружил себя людьми кровно родственными или людьми из детства, которые ему обязаны всем. У него есть небольшая категория людей, на которых он может положиться и, конечно, зная, что их мало, оно ими дорожит", - рассказал экс-лидер чеченской оппозиции Ахмед Закаев.

Темы: Чечня, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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26.06.2018, 17:18
Гость: Кот Мурр

Дык с односельчанами и друзьями почти столько и выходит - 70%!
26.06.2018, 17:11
Гость: неймется повторить судьбу Союза?

Пригреты 'свои' и в Кремле, и в Чечне,
Да и вообще повсеместно в стране...
Расцвесть кумовством сколь надрывно ни пыжится,
Как раз таки в пропасть Эрэфия движется!
26.06.2018, 16:44
Гость: ***

И не удивляюсь. А разве у нашего президента не так?
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