Треть чиновников в Чечне оказалась родственниками Кадырова

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Около трети из 158 чеченских чиновников являются родственниками лидера республики Рамзана Кадырова, пишет «Русская служба Би-би-си».

По данным агентства, еще 23 процента чиновников составляют односельчане главы региона, а 12 процентов — его друзья и их близкие.

Согласно опубликованной схеме, пять родственников Кадырова работают в администрации главы республики, восемь — в правительстве, включая двух вице-премьеров, глав Минтранса и Минкульта, пять — в парламенте.



Скриншот с сайта bbc.com

При подсчете агентство учитывало представительства республики в Москве и за рубежом, руководители спортивных организаций, духовенства.

В свою очередь в Чечне считают, что существующее положение день, когда Кадыров окружен людьми, с которыми он вместе рос, учился и воевал, не попадает под понятие конфликта интересов. "Люди его поколения на самом деле искренне восхищаются им. Он и авторитет для них, и боятся они его. Кадыров окружил себя людьми кровно родственными или людьми из детства, которые ему обязаны всем. У него есть небольшая категория людей, на которых он может положиться и, конечно, зная, что их мало, оно ими дорожит", - рассказал экс-лидер чеченской оппозиции Ахмед Закаев.