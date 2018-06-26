10:21

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии, состоявшейся 7 июня, пишет РИА Новости.

Глава государства поручил:

- ФАС организовать мониторинг цен на авиабилеты и топливо;

- МВД и Минтруда упростить порядок получения иностранцами видов на жительство;

- МВД, Минэкономразвития, Минтруда, МИД и Министерству науки и высшего образования упростить порядок выдачи гражданства зарубежным специалистам;

- Правительству принять меры по завершению начавшегося долевого строительства;

- Правительству разработать меры по дальнейшему росту зарплат бюджетников;

- Правительству субсидировать до 6% ставки по ипотеке многодетным семьям;

- Правительству подготовить предложения о расширении субсидируемых перелетов;

- Правительству Ростовской области помочь беженцам из Донбасса;

- Правительству совместно с регионами обеспечить дальнейшее эффективное использование инфраструктуры ЧМ-2018.

Прямая линия с президентом России в этом году продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более 2 миллионов обращений, глава государства ответил на 73 вопроса.