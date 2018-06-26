Путин утвердил перечень поручений по итогам «прямой линии»
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии, состоявшейся 7 июня, пишет РИА Новости.
Глава государства поручил:
- ФАС организовать мониторинг цен на авиабилеты и топливо;
- МВД и Минтруда упростить порядок получения иностранцами видов на жительство;
- МВД, Минэкономразвития, Минтруда, МИД и Министерству науки и высшего образования упростить порядок выдачи гражданства зарубежным специалистам;
- Правительству принять меры по завершению начавшегося долевого строительства;
- Правительству разработать меры по дальнейшему росту зарплат бюджетников;
- Правительству субсидировать до 6% ставки по ипотеке многодетным семьям;
- Правительству подготовить предложения о расширении субсидируемых перелетов;
- Правительству Ростовской области помочь беженцам из Донбасса;
- Правительству совместно с регионами обеспечить дальнейшее эффективное использование инфраструктуры ЧМ-2018.
Прямая линия с президентом России в этом году продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более 2 миллионов обращений, глава государства ответил на 73 вопроса.