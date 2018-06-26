Назначен новый командующий Черноморским флотом

12:49

Владимир Путин назначил вице-адмирала Александра Моисеева командующим Черноморским флотом, пишет РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

"Адмирал Александр Викторович Витко, ранее командовавший флотом, направлен к новому месту военной службы — в Главное командование ВМФ России", — уточнили в ведомстве.

Александр Моисеев прошел путь от инженера вычислительной группы радиотехнической боевой части до заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России. Родился в Калининградской области, начал службу в 1981 году, окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А. С. Попова и Военно-морскую академию имени Кузнецова. Герой Российской Федерации, награжден орденами Мужества, орденом "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.