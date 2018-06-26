Путин уволил Холманских с поста полпреда в Уральском федеральном округе

17:17

Владимир Путин подписал несколько указов о назначениях и увольнениях полномочных представителей президента в федеральных округах.

Игорь Холманских уволен с поста полпреда президента в Уральском федеральном округе, который он занимал с 2012 года.

Новым полпредом президента в Уральском федеральном округе стал Николай Цуканов, занимавший в 2010-2016 годах пост губернатора Калининградской области. В 2016-2017 годах Цуканов был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

Пост полпреда президента в Центральном федеральном округе занял Игорь Щеголев. В 2008-2012 годах Щеголев был министром связи и массовых коммуникаций.

Олег Белавенцев освобожден от должности полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, которую он занимал с 2016 года. На этом посту его сменил Александр Матовников — генерал-майор, участник операции в Сирии, герой России.

Холманских работал начальником сборочного цеха на «Уралвагонзаводе». В 2011 году он публично выразил поддержку Путину во время телемоста, а затем принял активное участие в предвыборной кампании. В мае 2012 года, вскоре после начала очередного срока Путина на посту президента, Холманских стал полпредом.