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Путин уволил Холманских с поста полпреда в Уральском федеральном округе

17:17 26.06.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Владимир Путин подписал несколько указов о назначениях и увольнениях полномочных представителей президента в федеральных округах.

Игорь Холманских уволен с поста полпреда президента в Уральском федеральном округе, который он занимал с 2012 года.

Новым полпредом президента в Уральском федеральном округе стал Николай Цуканов, занимавший в 2010-2016 годах пост губернатора Калининградской области. В 2016-2017 годах Цуканов был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

Пост полпреда президента в Центральном федеральном округе занял Игорь Щеголев. В 2008-2012 годах Щеголев был министром связи и массовых коммуникаций.

Олег Белавенцев освобожден от должности полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, которую он занимал с 2016 года. На этом посту его сменил Александр Матовников — генерал-майор, участник операции в Сирии, герой России.

Холманских работал начальником сборочного цеха на «Уралвагонзаводе». В 2011 году он публично выразил поддержку Путину во время телемоста, а затем принял активное участие в предвыборной кампании. В мае 2012 года, вскоре после начала очередного срока Путина на посту президента, Холманских стал полпредом.

Темы: Россия, Отставки и назначения в российской политике, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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26.06.2018, 19:47
Гость: федор

Задумался недавно... почему Путин выдвинул пенсионную реформу, а сам спрятался. Прямой аналог - Горбачев. Единственный на моей памяти настоящий мужик в политике с момента начала погребения СССР - это Черномырдин, тот бы вышел и внятно довел до людей свою позицию, а не прятался бы в сортирах и не подсматривал в щелочку через приоткрытую дверь каков эффект от собственных деяний..
26.06.2018, 19:45
Гость: SL

Не выполнил план по взяткам?
26.06.2018, 18:48
Гость: fktrcbq

Лизоблюды теряют популярность? Одних хвалебных речей в адрес царя уже не достаточно? Видать совсем плохи дела в "датском королевстве".
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