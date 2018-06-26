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Кадыров попросил Путина построить магистраль в Грозный за 1 трлн рублей

20:01 26.06.2018
Рамзан Кадыров. Фото с сайта chechnya.gov.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров написал президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой включить в программу пространственного развития до 2025 года Транскавказскую высокоскоростную магистраль (ВСМ) от Краснодара до Грозного.

РЖД планирует строительство выделенной высокоскоростной линии Центр—Юг (Москва—Адлер), а также Ставрополь—Невинномысск—Минводы. Начать строительство ВСМ Центр—Юг Кадыров предложил с участка Ростов-на-Дону—Краснодар, а затем построить уже Краснодар—Грозный через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ, пишет "Коммерсант".

Владимир Путин, по данным издания, уже поручил главе Минэкономики Максиму Орешкину и главе Минтранса Евгению Дитриху рассмотреть возможность включения проекта в программу и доложить об этом. 

Этот проект может обойтись федеральному бюджету более чем в 1 трлн рублей. При этом вопрос об источниках финансирования строительства остается неясным, пишет газета.

Темы: Чечня, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.06.2018, 03:19
Гость: Ничего не лопнет?

А метро до Москвы слабо!
27.06.2018, 01:43
Гость: Зое

Мелковато мыслите Зоя. Надо смотреть глубже, шире, думать о будущем. Вы налоги платите, остальное не ваше дело.
27.06.2018, 01:04
Гость: ABCD

Тут вариант когда "Аллах берёт", а им такой расклад не нравится, "Аллах" должен дать триллион а не брать его.
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