Кадыров попросил Путина построить магистраль в Грозный за 1 трлн рублей

20:01

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой включить в программу пространственного развития до 2025 года Транскавказскую высокоскоростную магистраль (ВСМ) от Краснодара до Грозного.

РЖД планирует строительство выделенной высокоскоростной линии Центр—Юг (Москва—Адлер), а также Ставрополь—Невинномысск—Минводы. Начать строительство ВСМ Центр—Юг Кадыров предложил с участка Ростов-на-Дону—Краснодар, а затем построить уже Краснодар—Грозный через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ, пишет "Коммерсант".

Владимир Путин, по данным издания, уже поручил главе Минэкономики Максиму Орешкину и главе Минтранса Евгению Дитриху рассмотреть возможность включения проекта в программу и доложить об этом.

Этот проект может обойтись федеральному бюджету более чем в 1 трлн рублей. При этом вопрос об источниках финансирования строительства остается неясным, пишет газета.