Пенсии: После гражданских Медведев займется деньгами военных

Защитников России лишат льгот по требованию МВФ. Реванш гайдаровщины в России, кажется, коснется всех

Если «простым» гражданам пенсионный возраст повысят уже осенью, то военных пенсионеров лишат социальных привилегий чуть позже. Это становится очевидным при внимательном анализе происходящего вокруг пенсионной реформы.

© KM.RU, Кирилл Зыков

Главное, чем озабочены сейчас чиновники, — как успокоить общественное мнение и повысить пенсионный возраст без серьезного протеста со стороны общества. Ради этого реформа преподносится как благо, как способ увеличить пенсии для тех, кто их получает. Именно на этом сделал акцент министр труда Максим Топилин в своем свежем интервью «Известям».

По его словам, в 2019 году прибавка к пенсии неработающего пенсионера должна составить в среднем 1 тысячу рублей. То есть за год пенсионеры получат в среднем на 12 тысяч рублей больше. Ответил министр и на вопросы о льготниках. Для тех, кто работает во вредных и тяжелых условиях труда ничего не изменится: ни пенсионный возраст, ни необходимый для выхода на пенсию стаж.

При этом Топилин обошел стороной возможность изменений порядка выплаты пенсий военным пенсионерам. Речь идет о военнослужащих Минобороны, сотрудниках МВД, ФСБ, ФСИН и т. д. Действительно, разрабатываемый сейчас законопроект не предполагает повышение пенсионного возраста силовикам. Однако это не значит, что о них в правительстве забыли.

Не далее как в середине июня стало известно, что в Минфине обсуждают изменение стажа для выхода на пенсию для военнослужащих и сотрудников силовых структур. В этом признался не кто-нибудь, а первый вице-премьер Антон Силуанов. По его словам, стаж выслуги для получения права выхода на пенсию военнослужащих «должен быть скорректирован».

О том, какая именно это может быть «корректировка» легко догадаться, если познакомиться с идеями директора Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ Владимира Назарова. Ведь именно это учреждение является, по словам экономиста Михаила Делягина, «ключевым разработчиком налоговых и пенсионных катастроф», организуемых либералами в России.

Так вот, Назаров еще в 2016 году предлагал военным вместо пенсии социальный контракт. «Когда человек заканчивает военную службу, если он не инвалид, надо дать ему деньги на переобучение, дать большое выходное пособие, чтобы ему хватило на год-два безбедной жизни. И после этого он как нормальный член общества вполне может работать на другой работе».

Благо военнослужащих, пояснял финансист, заключается в том, чтобы его социальный пакет был более адресным, учитывающим возможность и желание военнослужащего начать гражданскую карьеру. При этом ныне действующую систему он называл «размазыванием каши по тарелке».

Бюджетная экономия от такой новации составит 500−700 млрд. рублей в год, радовался Назаров. Правда, для этого лишить военных пенсий надо не только служащих Минобороны, но и правоохранителей, тюремщиков, разведчиков, пожарных, следователей, судей и прокуроров.

Вряд ли правительство пойдет на то, чтобы лишить привилегий полицию — она защищает их. Значит, первыми под финансовый нож пойдут военные. Родина прикажет. Впрочем, на днях Назаров согласился, что военнослужащим все-таки можно оставить пенсию, но выдавать ее надо лишь по достижении ими «общегражданского» пенсионного возраста.

По мнению Делягина, столь дикие, людоедские предложения объясняются во многом человеческим фактором. Назаров — «патентованный» либерал-рыночник, выходец из Института Гайдара, стажировался в канадском минфине. Вероятно, оттуда он и привез взгляд на людей, как на всего лишь рабочую силу, призванную отвечать запросам рынка и только.

Кроме того, увеличения пенсионного возраста требует от России Международный валютный фонд. Об этом прямо говорится в заключительном заявлении миссии сотрудников МВФ в нашей стране 2017 году. Названа и цель повышения — «необходимость способствовать интеграции страны (России) в глобальные цепочки добавленной стоимости».

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник запаса Александр Жилин уверен, что проблема военных пенсий — часть более широкой проблемы общественного устройства.

— Надо понимать, почему военные достаточно рано уходят на пенсию. И это не только в России, но и во всех цивилизованных странах. Военный человек, предназначен для того, чтобы в случае начала военных действий выдвинуться в первую очередь и погибнуть до того момента, пока страна мобилизуется, проведет нужные преобразования в обороне, переведет экономику на военные рельсы. То есть, действующая армия — это те, кто принимает на себя первый и главный удар противника.

Кроме того, военнослужащие не обсуждают приказы и отправляются служить туда, куда никогда никакой гражданский не поедет. Например, в зараженную зону во время чернобыльской аварии, где наши ребята-вертолетчики пожертвовали здоровьем, жизнями, выполняя самые тяжелые и опасные работы — зависание над кратером, над очагом, сбрасывание туда болванок и т. п. Ни за какие деньги никто такую работу не выполнял, а ребята-военнослужащие делали даже без премиальных. Потому что это государевы люди.

— Странно, что опору государства так хотят унизить…

— Ведь ничего не изменилось со времен Ельцина! Поэтому когда я вижу стремление либералов, находящихся у власти, то уменьшить бюджет, то зарплату… Сердюков в свое время уничтожил все льготы. Сегодня я, прошедший все горячие точки, обслуживаюсь в какой-то затрапезной поликлинике, у меня нет возможности, как раньше, обслуживаться в военной поликлинике, нет возможности даже пройти обследование в Главном клиническом госпитале Минобороны РФ. Вот до чего дошло! Сегодня отношение к армии все более отчетливое…

— Какое?

— Есть интересы монополий: «Роснефти», «Газпрома», «Лукойла». Военным предлагается погибать за их интересы. Но обязательств по оплате и содержанию людей они на себя брать не хотят. Вот ведь в чем цинизм! Армия так и осталась рабоче-крестьянской, потому что в армию идут часто из регионов, где нет работы. Я не скажу, что армия в чудовищном положении, Шойгу много сделал… Но эти ребята представляют один социальный слой, и умирают за интересы тех, кто владеет всей российской экономикой. Скажу вам, что настроение в армии в этом отношении не очень хорошее.

— Кажется, проблема шире и является следствием всего общественного устройства…

— У нас сейчас в обществе есть страшная дыра. Власть не может сформулировать, куда мы идем, для чего идем, и где те рубежи, которые мы должны покорить. Служба в армии — это на случай разборок за интересы естественных монополий или все-таки это защита Отечества? Более того, как только было сказано, что у нас в стране нет идеологии, так армия и потеряла главный свой ориентир. Она не может существовать без государственной идеологии.

— Даже в Конституции в 1993 году записали…

— Хотя все прекрасно понимают — запретили коммунистическую, социалистическую идеологию, вместо нее пришла идеология «обогащайся, пофиг Родина, главное — сколько у тебя бабок». Смешно говорить, что не будет идеологии. Просто она вся от лукавого.

— Проблему военных пенсий нужно рассматривать в общем контексте, — продолжает заведующий лабораторией военной экономики Института экономической политики Василий Зацепин. — Не отрывать Вооруженные силы от населения в целом. Ведь общая мысль, задумка нынешней пенсионной реформы достаточно ограниченная. Реформа решает чисто фискальные проблемы. Никаких глубоких структурных реформ не просматривается.

— Да, речь идет о том, чтобы тупо свести дебет с кредитом, а не о развитии, например, человека…

— А с учетом того, что реформа делается высшей государственной бюрократией, все это выглядит достаточно подловато. Свои-то пенсии и сроки они никак не ограничивают. Тем, кто входит в категорию федеральных госслужащих, конечно, повысили предельные сроки работы, но это просто расширило их возможности. Если чиновник лиходействовал на своем посту, он будет иметь возможность продолжить лиходействовать. Смотрите, сколько получают люди во власти, их оклады, привилегии. Не с того конца начали.

— Так что же все-таки можно сказать о пенсиях силовиков?

— Силовики бывают разные. «Партия и правительство» для некоторых силовиков, типа ФСО, ФСБ, Росгвардии делает гораздо больше, чем для Вооруженных сил. У них пенсий и льгот больше. Им можно ничего не бояться. В военно-полицейском государстве военно-полицейские защищены неплохо. Голова должна болеть о простых тружениках, которые являются налогоплательщиками и на средства которых силовые структуры содержатся.

По мнению главы Московского профсоюза полиции Михаила Пашкина, положение правоохранителей будет только ухудшаться.

— Наша страна превратилась в тех, кто продает ресурсы. Производство у нас не развивается, естественно, что негде брать деньги на пенсии. Только что приняли закон, правда, еще не подписанный президентом, что на самоокупаемости должны быть бюджетные организации здравоохранения, образования, дачников обложили налогами, скоро за воздух будут деньги брать. То есть вместо развития производства, в том числе за счет снижения стоимости кредита, у нас все делается наоборот. Видимо, по указке МВФ и других западных «товарищей».

Поэтому я не удивляюсь происходящему. И с военнослужащими и с сотрудниками полиции будет то же самое, что и с гражданским населением. Мне кажется, это закончится плачевно для страны.

— Как это скажется на правопорядке?

— Уже сейчас сотрудники массово увольняются из органов внутренних дел. Дослуживают до пенсии и увольняются. Причин тому множество. Боятся, что сделают стаж 25 лет. Так как народа не хватает, работают порой за двоих, но уборщица в «Газпроме» и то больше получает. Кроме того, опасаются, что сотрудника за 500 рублей посадят на 8 лет, а жулика, укравшего миллиард, амнистируют. Правда, в «Росгвардии» ситуация получше. Оттуда увольняются реже, так как там, в основном, вневедомственная охрана — она живет на хозрасчтете, и ОМОН. Посмотрим, когда этот дикий олигархический капитализм закончится. Но я думаю не скоро.