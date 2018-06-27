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Россиянам разрешат собирать и продавать ягоды и грибы

12:17 27.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев сообщил о разработке законопроекта, в рамках которого россияне получат право свободно собирать грибы, ягоды и дикорастущие растения. Кроме того, граждане смогут продавать то, что собрали.

Парламентарий заявил в интервью «Парламентской газете», что соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в сентябре.

Депутат отметил, что действующее законодательство не запрещает гражданам заниматься сбором дикоросов, однако собирать те же грибы или ягоды разрешено только для личного потребления.

«Это огромнейший рынок, который у нас на три четверти теневой, потому что пока законодательство в этой сфере не предусматривает разрешение продавать дикоросы», - подчеркнул Николаев.

По мнению депутата, в сельской местности необходимо создать заготовительные конторы, в которые граждане смогут сдавать добытые ими дикоросы, пишет МК.

Отметим, что в апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешил россиянам собирать валежник в лесах для использования в личных целях.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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27.06.2018, 18:32
Гость: Феодал запрещал

сбор грибов ягод в своеи лесу.Путин запрещал это не в своем лесу,а в лесу который он крышует незаконно.
27.06.2018, 17:35
Гость: МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ

Кроме того, граждане смогут продавать то, что собрали..................................................
А СПРАВКУ БУДЕТ МИХАЛ ПОТАПЫЧ ВЫДАВАТЬ, ЧТО СОБРАНО В ЛЕСУ ,А НЕ НА БАЗЕ?
27.06.2018, 17:30
Гость: Длинный нос

А когда россиянам разрешат есть?
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