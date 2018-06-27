Россиянам разрешат собирать и продавать ягоды и грибы

12:17

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев сообщил о разработке законопроекта, в рамках которого россияне получат право свободно собирать грибы, ягоды и дикорастущие растения. Кроме того, граждане смогут продавать то, что собрали.

Парламентарий заявил в интервью «Парламентской газете», что соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в сентябре.

Депутат отметил, что действующее законодательство не запрещает гражданам заниматься сбором дикоросов, однако собирать те же грибы или ягоды разрешено только для личного потребления.

«Это огромнейший рынок, который у нас на три четверти теневой, потому что пока законодательство в этой сфере не предусматривает разрешение продавать дикоросы», - подчеркнул Николаев.

По мнению депутата, в сельской местности необходимо создать заготовительные конторы, в которые граждане смогут сдавать добытые ими дикоросы, пишет МК.

Отметим, что в апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешил россиянам собирать валежник в лесах для использования в личных целях.