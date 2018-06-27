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Назван самый популярный транспорт футбольных болельщиков

11:54 27.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Московский метрополитен стал самым популярным видом общественного транспорта, пишет газета "Известия" со ссылкой на руководителя департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.

По словам Ликсутова, со дня открытия Чемпионата мира по футболу столичным метро воспользовались 82,4 млн пассажиров. Глава ведомства рассказал, что в дни турнира городской транспорт, в том числе пригородные поезда и «Аэроэкспресс», бесплатно перевозит более 140 тыс. болельщиков.

Он добавил, что возле стадионов работают 20 волонтеров из Центра организации дорожного движения и столько же в фанзоне. Они помогают гостям турнира пройти к шаттлам, станциям метро и наземного транспорта.

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России, ГУП «Московский метрополитен»
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