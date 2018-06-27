Специалисты оценили шансы россиян дожить до нового пенсионного возраста

Не дожить до могут 17,4% мужчин и 6,5% женщин, следует из расчетов Института демографии ВШЭ. Об этом сообщает РБК.

Исследование было проведено на основе данных базы Human Mortality Database и сценария изменений в смертности, заложенного в наиболее вероятный вариант прогноза Росстата.

У россиян, попадающих в переходный период увеличения пенсионного возраста, шансы дожить до пенсии с каждым годом снижаются.

Так, среди мужчин 1959 года рождения, которые выйдут на пенсию в 61 год, вероятность дожития составляет 95,8%. Для мужчин 1963 года (выход на пенсию в 65 лет) этот показатель снижается до 82,6%.

Среди женщин до выхода на пенсию в 56 лет (1964 год рождения) доживут 98,9%, а до пенсии в 63 года — 93,5%.

Два крупнейших в России профсоюзных объединения ранее объявили о проведении митингов против пенсионной реформы.