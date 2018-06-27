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Специалисты оценили шансы россиян дожить до нового пенсионного возраста

13:07 27.06.2018
© KM.RU, Роман Дорофеев
© KM.RU, Роман Дорофеев
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Не дожить до нового возраста выхода на пенсию могут 17,4% мужчин и 6,5% женщин, следует из расчетов Института демографии ВШЭ. Об этом сообщает РБК.

Исследование было проведено на основе данных базы Human Mortality Database и сценария изменений в смертности, заложенного в наиболее вероятный вариант прогноза Росстата.

У россиян, попадающих в переходный период увеличения пенсионного возраста, шансы дожить до пенсии с каждым годом снижаются.

Так, среди мужчин 1959 года рождения, которые выйдут на пенсию в 61 год, вероятность дожития составляет 95,8%. Для мужчин 1963 года (выход на пенсию в 65 лет) этот показатель снижается до 82,6%.

Среди женщин до выхода на пенсию в 56 лет (1964 год рождения) доживут 98,9%, а до пенсии в 63 года — 93,5%.

Два крупнейших в России профсоюзных объединения ранее объявили о проведении митингов против пенсионной реформы.

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России
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Комментарии читателей
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27.06.2018, 18:45
Гость: stalker

Какие выводы напрашиваются из этой статьи ? А зачем вообще нужно такое государство, в котором человек, проработавший не одно десятилетие, не может рассчитывать на спокойную и благополучную старость на пенсии ? Он до нее просто н доживет. А если доживет, то будет получать нищенскую пенсию так или этак. О государстве судят по тому как оно относится к детям и старикам. Наше государство стариков (за исключением отдельных категорий пенсионеров, включая бывших чиновников и депутатов высшего ранга) в нищете держит. Вот и делайте выводы.
27.06.2018, 18:06
Гость: Точно.

Как у 5 вовочкиных "клонов". То есть, "двойников".
27.06.2018, 18:04
Гость: Не понял.

Кто "шевелится" на диване? Причем, "не сидя"?
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