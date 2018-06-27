Кремль подтвердил подготовку встречи Путина и Трампа

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Дата и место встречи президентов России и США станет известна в ближайший четверг, 28 июня. С таким заявлением выступил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его слова привел «Интерфакс».

Он отметил, что договоренность о проведении саммита Россия — США достигнута во время встречи российского президента Владимира Путина и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Представитель Кремля отметил, что в качестве места выбрана третья страна, что станет удобным для обеих стран. Основные темы, которые затронут на саммите российский лидер сегодня обсудил с представителем США.

Ранее глава государственного департамента США Майк Помпео заявлял, что встреча Путина и Трампа пройдет после поездки Джона Болтона в Москву.

Последним возможным местом встречи лидеров России и США СМИ назвали Финляндию. В свою очередь власти этой страны заявили, что готовы предоставить свои услуги по организации саммита.