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Кремль подтвердил подготовку встречи Путина и Трампа

17:56 27.06.2018
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
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Дата и место встречи президентов России и США станет известна в ближайший четверг, 28 июня. С таким заявлением выступил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его слова привел «Интерфакс».

Он отметил, что договоренность о проведении саммита Россия — США достигнута во время встречи российского президента Владимира Путина и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Представитель Кремля отметил, что в качестве места выбрана третья страна, что станет удобным для обеих стран. Основные темы, которые затронут на саммите российский лидер сегодня обсудил с представителем США.

Ранее глава государственного департамента США Майк Помпео заявлял, что встреча Путина и Трампа пройдет после поездки Джона Болтона в Москву.

Последним возможным местом встречи лидеров России и США СМИ назвали Финляндию. В свою очередь власти этой страны заявили, что готовы предоставить свои услуги по организации саммита.

 

Темы: Дональд Трамп, Россия, США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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28.06.2018, 00:54
Гость: А.Шер => 27.06.2018, 20:11

Отчего же не к добру? Вангую, что смысл встречи будет не только в подписании мнимых соглашений, а скорее наоборот, в некоторых плюшках от демократии ЗА ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, ЗА ПОДДЕРЖКУ ОЛИГАРХОВ, ЗА РАЗВАЛ МЕДИЦИНЫ И ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА ПОВЫШЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ и пр…
Но наибольшую ПЛЮШКУ получим за размещение баз НАТО на территории РФ (было же уже такое). Причем базироваться НАТО будет на Востоке, под предлогом сдерживания Св.Кореи, а в яви для плацдарма противодействию Китаю в Южно-Китайском море. Как раз тут вопрос о спорных островах и совместного освоения их с Японией.
За это нам позволят по дешевке купить просроченные патенты на цифровую индустрию (а то мало получается контролировать РФ по каналам связи).
Голландские высоты в Сирии махнут на Украину.
Будут обсуждаться наши северные территории. Канадские технологии по освоению месторождений, но под контролем США. Также контроль над Беринговым проливом в рамках северного торгового пути. Как раз и строительство баз и базирование военной техники на НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ. Взамен отодвинут НАТО в Европе для буферной зоны. Хотя Европа нам и так как бэ пофигу.
Примерно под это прогнется Путин.
27.06.2018, 22:55
Гость: о.....

ОЗХО и подтвердило,де факто :"кто есть ху"т.е "виновных"(Россию),как назначали в "ландонах"и НАТО так и будут назначать!Очередная "оплеуха"кремлевским иллюзионистам и "самому" "здравомыслящему","утрутся" не привыкать.Завтра Маша "прогундосит"про "шантаж" и "вероломство"запада.Короче все кремлевские в "мундиале" и он не помог.С уродами стараются "играть"по уродским правилам.
27.06.2018, 21:48
Гость: Русский

…уверен, два Президента самых сильных в Мире Держав договорятся по ряду Мировых проблем.
Что касается ...всякой вшивоты, как украшка, то она никому НЕ ИНТЕРЕСНА. Одно можно утверждать со 100% вероятностью: ..хохляндии полный трындец! Разделят её на несколько частей, типа, Югославии, и.. ВСЕ забудут про хохлов навсегда.
Да и сами хохлы это хорошо понимают. Уверен, сечас на форуме будет куча разных коментов- визгов от прописных укро-форумчан. А что им остается?, тока скулить и ныть, голодранцы законченные…))))
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