Спецпредставителя Путина допросят по делу «дагестанских чиновников»

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Экс-главу Дагестана, спецпредставителя президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазана Абдулатипова допросят в качестве свидетеля по уголовному делу бывших чиновников республики.

Басманный суд Москвы продлил сроки содержания под стражей бывшему вице-премьеру Дагестану Раюдину Юсуфову, а также другим чиновникам, которые входили в состав правительства, сообщает «Коммерсант».

Под домашний арест также отправлен новый фигурант - заместитель мэра Каспийска Вадим Ханвердиев. Он связан с заключением контракта по расширению трассы Махачкала-Каспийск, сметная стоимость которого была завышена на 20 млн руб.

Защита Юсуфова подготовила ходатайство о допросе бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова. Помимо этого допрошен может быть председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов. Под его руководством парламент принимал законы о госфинансировании, кроме этого его сын также является фигурантом дела.

Антикоррупционная зачистка в Дагестане привела к тому, что значительное число чиновников и руководители департаментов и бюджетных учреждений.

В отношении некоторых экс-представителей правительства возбуждены дела по нескольким эпизодам хищения средств, которые выделялись на строительства инфраструктурных и социальных объектов. Также за счет бюджета чиновники финансировали собственные коммерческие проекты.