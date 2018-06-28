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ФСБ предъявило Цуркан обвинение в шпионаже

13:08 28.06.2018
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ФСБ предъявила члену правления компании «Интер РАО» Карине Цуркан официальное обвинение в шпионаже, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Цуприка.

Мосгорсуд также отклонил апелляционную жалобу защиты Цуркан, которая просила смягчить меру пресечения.

Агентство отмечает, что заседание суда прошло в закрытом режиме, а дело маркировано грифом «совершенно секретно».

По словам адвоката, Цуркан свою вину не признает и «не понимает, что она совершила». «Она считает уголовное дело попыткой сместить ее с должности из-за ее принципиальности и неподкупности», - добавил он.

Цуркан была арестована на прошлой неделе, подробности дела не раскрываются. По данным некоторых СМИ, ее обвиняют в шпионаже в пользу Румынии, она могла передавать зарубежным спецслужбам информацию о проекте строительства в Турции АЭС «Аккую». Кроме того в 2014-2015 годах она участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым.

Отмечается, что Цуркан — гражданка Румынии, но румынский МИД не получал пока от российских властей официального сообщения, как и обращений от семьи задержанной об оказании консульской помощи.

Темы: Промышленный шпионаж в мире, Разведка и шпионаж в мире, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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28.06.2018, 17:39
Гость: стащила документы

И не дала кому следует.
28.06.2018, 17:19
Гость: из песни

Опасайтеся шпиенок с крепким телом,как в песне у Высоцкого.
28.06.2018, 17:06
Гость: ПРЛ

А КАКК ГРАЖДАНИН ЧУЖОЙ СТРАНЫ СТАЛА ТОП МЕНЕДЖЕРОМ? КУДА РАНЬШЕ СМОТРЕЛА ФСБ? НАВЕРНОЕ НА УКРАИНЕ И ТО ЛУЧШЕ ОБСТОЯТ ДЕЛА С НАЦБЕЗОПАСНОСТЬЮ ЧЕМ В РОССИИ.
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