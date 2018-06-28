ФСБ предъявило Цуркан обвинение в шпионаже

13:08

ФСБ предъявила члену правления компании «Интер РАО» Карине Цуркан официальное обвинение в шпионаже, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Цуприка.

Мосгорсуд также отклонил апелляционную жалобу защиты Цуркан, которая просила смягчить меру пресечения.

Агентство отмечает, что заседание суда прошло в закрытом режиме, а дело маркировано грифом «совершенно секретно».

По словам адвоката, Цуркан свою вину не признает и «не понимает, что она совершила». «Она считает уголовное дело попыткой сместить ее с должности из-за ее принципиальности и неподкупности», - добавил он.

Цуркан была арестована на прошлой неделе, подробности дела не раскрываются. По данным некоторых СМИ, ее обвиняют в шпионаже в пользу Румынии, она могла передавать зарубежным спецслужбам информацию о проекте строительства в Турции АЭС «Аккую». Кроме того в 2014-2015 годах она участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым.

Отмечается, что Цуркан — гражданка Румынии, но румынский МИД не получал пока от российских властей официального сообщения, как и обращений от семьи задержанной об оказании консульской помощи.